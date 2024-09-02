國家機器動起來！韓檢搜查「前第一夫人」金正淑　曾搭專機遊印度

▲金正淑擔任南韓第一夫人期間，曾隨同丈夫文在寅出訪世界各地。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統文在寅卸任後，過往涉及的案件成為檢方追查的焦點，疑似在任內任命同黨國會議員李相稷擔任中小企業振興公團理事長，而女婿則是前往李在泰國持有的廉航擔任高層，獲得薪水加生活費2.3億韓元。此時，前第一夫人金正淑也成追查焦點，包括多次以出訪為目的前往海外「旅遊」、未歸還香奈兒夾克。

根據韓媒《中央日報》，全州地方檢察廳刑事3部最近將文在寅列為「收賄嫌疑人」、調查女兒文多惠與其前夫徐某移居泰國時的金流。在此之際，首爾中央地方檢察廳刑事2部也同樣針對文在寅的妻子金正淑的案件緊追不捨，包括金正淑曾於2018年以第一夫人的身分單獨搭乘總統專機，前往印度進行4天3夜的專訪行程，遭到在野政黨質疑是海外旅遊。

有報導詳細列出，金正淑擔任第一夫人期間總共出訪海外達48次，當中包括隨同文在寅出訪、以第一夫人為名義單獨出訪的次數，遠遠超過前總統李明博的配偶金潤玉（28次）、前總統盧武鉉的配偶權良淑（25次）。

▲金正淑2018年11月單獨搭乘總統專機出訪印度，前往泰姬瑪哈陵，遭外界質疑根本是濫用特權出國旅遊。（圖／達志影像／newscom）

金正淑的海外出訪地遍及全球知名觀光勝地或古蹟，包括吳哥窟、泰姬瑪哈陵、羅浮宮、聖彼得大教堂、羅馬競技場、埃及金字塔、胡馬雍陵、布拉格城堡、挪威卑爾根、孟克美術館、德國漢堡港泊船旅遊、巴布亞紐幾內亞動植物園、汶萊王宮、俄國文學家托爾斯泰故居博物館、越南民族學博物館、新加坡國立博物館、比利時皇家美術博物館等。

其中，遭到當時在野的自由韓國黨（為現執政黨國民力量）猛烈砲轟、且最爭議的一次為2018年11月4日起的印度出訪行程（4天3夜）。當時，即便文在寅仍待在南韓國內，然而金正淑卻以「第一夫人」身分單獨搭乘總統專機、掛著總統徽章，前往印度參訪泰姬瑪哈陵。

▲當時南韓青瓦台解釋，金正淑是受到印度總理莫迪正式邀請。（圖／達志影像／newscom）

時任青瓦台副發言人高旼廷（現共同民主黨國會議員）召開記者會澄清，金正淑是受到印度總理莫迪的正式邀請。不過，《中央日報》社論專欄記者南禎鎬透過著書踢爆，其實印度是向外交部長發出邀請函，而非第一夫人。

況且，早在4個月前、2018年7月，金正淑就曾隨同文在寅出訪印度。當時金正淑還叨唸著，「沒有造訪到泰姬瑪哈陵，真是太可惜了！」

另外，金正淑2018年隨同文在寅前往法國進行國是訪問時，曾向香奈兒租借夾克穿搭，然而出訪行程結束後卻始終未歸還給香奈兒，直到3年後的2021年才突然捐贈給國立韓文博物館，儘管博物館方澄清該件夾克確實是金正淑穿過的那一件，不過最終卻被踢爆是設計上幾近雷同的其他件夾克，此事同樣受到首爾中央地方檢察廳高度關注和追查。

▼金正淑2018年出訪法國曾向香奈兒借穿夾克，然而事後卻疑似未歸還。（圖／達志影像／newscom）