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檢方查到「不明金流」！文在寅父女涉收賄　妻轉交現金5千萬韓元

▲▼南韓前總統文在寅、女兒文多惠。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓前總統文在寅、女兒文多惠。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統文在寅自從2022年5月卸任後，便和妻子金正淑搬回慶尚南道梁山市新蓋的宅邸，宣稱想被世間遺忘。不過，最近南韓檢方卻將文在寅列為「收賄嫌疑人」，同時兵分多路搜索文在寅女兒文多惠的住處和辦公室。最新消息，金正淑曾透過友人，將5000萬韓元現金交付給女兒，檢方懷疑資金來源不單純。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓全州地方檢察廳刑事3部曾於8月30日兵分多路，分別前往文多惠（音譯）位於首爾市鐘路區付岩洞的住所、其位於首爾市西大門區的展示企劃公司、位於濟州島的別墅進行扣押搜索，其中位於濟州市翰林邑的別墅，還是文多惠2022年7月交付3億8000萬韓元（約新台幣909萬元）、向文在寅的「人生導師」宋基寅購買的房產。

最近文在寅、文多惠父女倆身陷收賄疑雲。

檢方指出，共同民主黨籍的文在寅在總統任內，曾任命同黨國會議員李相稷擔任中小企業振興公團理事長，李相稷是泰國廉航「泰國易斯達航空」（Thai Eastar Jet）實際擁有者，因此李以薪水、生活費一共2億2300多萬韓元（約新台幣533萬元）的條件，聘用文多惠的丈夫（現已離婚）、文在寅的女婿徐某前往泰國擔任該航空公司的高層，以此作為代價。

▲▼文在寅2017年5月參選總統時，妻子金正淑（右一）、女兒文多惠（右二）、文多惠的兒子（右三）曾出席造勢活動。（圖／達志影像／newscom）

▲文在寅2017年5月參選總統時，妻子金正淑（右一）、女兒文多惠（右二）、文多惠的兒子（右三）曾出席造勢活動。（圖／達志影像／newscom）

檢方認為，文多惠的前夫徐某此前一直在遊戲公司任職，對於航務方面毫無經驗，然而卻能獲得李相稷聘請前往泰國，在航空公司擔任高層，因此將2億2300多萬韓元視為文在寅「收賄」的金流，且自從文多惠夫婦移居泰國、徐某獲聘高層後，文在寅便未再向女兒支付生活費。

與此同時，檢方還發現文多惠的銀行帳戶裡存在著「不明金流」，因此派人前往金正淑的友人A某住處進行扣押搜索。檢方發現，金正淑疑似將5000萬韓元（近新台幣120萬元）的紙鈔包在褓布（用來包裹物品的傳統包袱布）內，透過青瓦台職員B某交給友人A某，要求將這筆現金交給文多惠。

一名曾經擔任檢察長的律師透露，「像是這種透過中間人的方式達成金錢交易的手法，一般來說可能是想要隱藏金錢的出處，或是想要『洗錢』時的做法。」

另外，檢方也發現，曾經負責為文在寅出版著作《文在寅的命運》的出版社，曾經向文多惠匯款2億5000萬元。出版社關係人士向檢方解釋，「其中的2億韓元，是因為文多惠曾經參與書籍設計編輯，至於剩餘的5000萬韓元，則是借給她的。」

▲▼南韓總統文在寅的妻子金正淑。（圖／達志影像）

▲南韓前第一夫人金正淑。（圖／達志影像）

其他法律界關係人士認為，文多惠的帳戶若是存在著「不明金流」，可能代表檢方必須查明金流的出處，並釐清文在寅父女是否涉嫌逃漏贈與稅或是洗錢。

報導指出，申某曾經於文在寅任職總統期間，在青瓦台內擔任組長職務，掌管文在寅家族與親友等相關事務，也因此被視為協助文多惠夫婦移居泰國的關鍵人物。對此，檢方曾經於今年5月以證人身分傳喚申某，不過申某拒絕供述。首爾南部法院預計將於9月針對申某進行證人審訊。

據悉，文多惠1983年出生於釜山，求學期間曾在釜山外國語高中研讀日語，且日媒《產經新聞》更指出文多惠曾前往日本東京國士館大學留學，與父親從政以來的反日傾向呈現矛盾，2018年1月被媒體揭露加入正義黨（現綠色正義黨），並於同年7月與丈夫徐某移居泰國，期間還曾在首爾開設畫廊、經營瑜珈事業。

2020年底，文多惠從泰國返回南韓後，疑似在轉賣自己名下的房產後，回到青瓦台，和擔任總統的父親文在寅同住一年，儘管子女成年後與擔任總統的父親同住青瓦台並未違法，仍被外界質疑是「靠爸」。2021年，文多惠和徐某正式結束婚姻關係。

►南韓檢方搜查文在寅女兒住處　韓媒：文在寅列「受賄嫌疑人」

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日韓要聞南韓文在寅文多惠前總統收賄不明金流青瓦台

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