泰官員「10年沒上班」照領薪水＋獎金！　每晚卻到夜店兼差

▲泰國一名地方官員10年沒上班照領薪水，晚上則跑到夜店駐唱。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

泰國安通府一名地方政府官員被踢爆長達10年從未到辦公室上班，卻還是領取全額的薪水、全勤獎金。報導指出，該名官員主要負責防災公務，他平時晚上都在夜店擔任駐唱歌手，導致每天早上爬不起來上班，因此乾脆翹班，但是卻還是照領薪水，甚至從未被要求改善。

根據KhaoSod報導，Facebook專頁「Watchdog」曝光了這起貪腐事件。一名在安通府負責防災事故的政府官員長達10年未正常出勤，但卻依舊沒有被炒魷魚，甚至還可以照常領取薪資與獎金。

粉專爆料，該名官員晚上在夜店擔任駐唱歌手，導致他白天「疲憊無法工作」。據悉，該名官員偶爾會因為被地方首長召見，因此短暫露面，但他出現在辦公室的時間並不固定，而地方首長對於他翹班之事也心知肚明，如果有需要他簽署的文件，就會指示部門主管叫他來補簽文件，來應付上級主管審查。

該名官員每次簽完文件後，就會再次消失，從未受到任何懲罰，這樣的情況已持續長達10年，但是從未被調查或檢舉，因此消息曝光後，也讓民眾質疑，地方政府的監督機制是否失能。

該起事件隨即在社交媒體發酵，網友更直言，對於這樣的事件一點也不意外，因為全國各地的政府都可能有像這樣濫用職權的行為。呵叻府也曾爆出類似事件，當地一名政府官員長期霸凌鄰居，不但將玻璃瓶與垃圾丟到鄰居家，甚至還動手攻擊，時間長達6年，但是卻沒人願意處理。