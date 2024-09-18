夫找職業證人簽名　妻提告「離婚無效」靠1證據贏了

記者黃翊婷／綜合報導

北部人妻小美（化名）因故與丈夫阿強（化名）發生爭吵，一氣之下簽署離婚協議書，實際上她並不想離婚，後來她發現協議書上的兩名證人是職業離婚證人，根本沒有在現場親自確認她有無離婚的真意，因此決定提告。法官日前審理之後，裁定確認小美與阿強之間的婚姻關係存在，離婚無效。

▲小美衝動簽署離婚協議書，冷靜下來之後，才向法院提告尋求協助。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，她和阿強今年3月間因故發生爭吵，阿強拿出空白的離婚協議書要求簽名，她一氣之下就簽了，但實際上根本沒有想要離婚，沒想到阿強竟拿著協議書、找來兩名職業離婚證人簽名，並辦理離婚登記，這才決定提告，請法院確認夫妻倆的婚姻關係是否存在。

小美還出示承辦人員的錄音譯文，承辦人員提到，「這兩個證人就是固定幫人家辦的」、「這兩個人專門在幫人家簽名字，然後賺錢而已」、「他們兩個不可能來啦，這兩個是專門辦的啦，職業的啦」。

而阿強經過法院通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

法官認為，從錄音譯文中可知，兩名證人在離婚協議書證人欄位簽名時，並未親聞小美與阿強均有離婚之真意，顯然與民法第1050條規定「應有兩人以上證人之簽名」的要件不符，縱使已向戶政機關辦妥離婚登記，也沒有兩願離婚的效力，最終裁定確認小美與阿強的婚姻關係存在，離婚無效，全案仍可上訴。