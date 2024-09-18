　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫找職業證人簽名　妻提告「離婚無效」靠1證據贏了

記者黃翊婷／綜合報導

北部人妻小美（化名）因故與丈夫阿強（化名）發生爭吵，一氣之下簽署離婚協議書，實際上她並不想離婚，後來她發現協議書上的兩名證人是職業離婚證人，根本沒有在現場親自確認她有無離婚的真意，因此決定提告。法官日前審理之後，裁定確認小美與阿強之間的婚姻關係存在，離婚無效。

夫妻,情侶,男女,朋友,吵架,打架,家暴（圖／CFP）

▲小美衝動簽署離婚協議書，冷靜下來之後，才向法院提告尋求協助。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，她和阿強今年3月間因故發生爭吵，阿強拿出空白的離婚協議書要求簽名，她一氣之下就簽了，但實際上根本沒有想要離婚，沒想到阿強竟拿著協議書、找來兩名職業離婚證人簽名，並辦理離婚登記，這才決定提告，請法院確認夫妻倆的婚姻關係是否存在。

小美還出示承辦人員的錄音譯文，承辦人員提到，「這兩個證人就是固定幫人家辦的」、「這兩個人專門在幫人家簽名字，然後賺錢而已」、「他們兩個不可能來啦，這兩個是專門辦的啦，職業的啦」。

而阿強經過法院通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

法官認為，從錄音譯文中可知，兩名證人在離婚協議書證人欄位簽名時，並未親聞小美與阿強均有離婚之真意，顯然與民法第1050條規定「應有兩人以上證人之簽名」的要件不符，縱使已向戶政機關辦妥離婚登記，也沒有兩願離婚的效力，最終裁定確認小美與阿強的婚姻關係存在，離婚無效，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／收押第14天！　柯文哲第3度遭提訊
陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債
快訊／新光金遭倒貨！　10分鐘爆22萬張大量跌逾7%
接到大谷第48轟！　19歲妹「手還在發抖」：我只認識他
快訊／許家蓓子宮內膜癌逝　民進黨團回應了
快訊／小米粽中毒3死　「撿蝸牛男」遭帶回調查
「林襄理想型」密戀樂天女孩！　牽手摟腰全被拍
自製「蝸牛小米粽」！親友吃下肚　3死4命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／柯文哲收押第14天！北檢今第3度提訊　確認京華城案決策過程

新豐海水浴場傳意外！2男溺水被救上岸　1人昏迷送醫搶救

台東「蝸牛小米粽」中毒3死　金蘭醬油家族39年前吃大蝸牛險滅門

嘉義連棟民宅火警！陽台「伸出」恐怖橘紅火舌　狂燒6戶

快訊／蝸牛是他撿的！台東部落「小米粽中毒」3死　1男遭帶回調查

夫找職業證人簽名　妻提告「離婚無效」靠1證據贏了

彰化男陳屍「超商沙發」30hrs！　家屬揭生前事：未婚多年沒聯絡

台東食物中毒3死！83歲嬤吃「蝸牛小米粽」亡　親友治喪也中招

19歲警專生涉「吸毒白嫖」被逼拍片？　喊冤遭仙人跳

台東賓茂部落1死5命危　疑吃蝸牛、小米粽食物中毒

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

彰化超商傳猝死！男躺店內沙發　休假消防員驚覺「已出現屍斑」

羅志祥開唱出包「被喊退票」　他笑嗆觀眾：下不下流啊！

利特准銀赫退團！遭嗆「奇怪的人」　曝李洪基最嚴厲：我是學員就退賽

台灣人波蘭街頭扯鈴炫技　教喊「水啦」全場台味應援

快訊／柯文哲收押第14天！北檢今第3度提訊　確認京華城案決策過程

新豐海水浴場傳意外！2男溺水被救上岸　1人昏迷送醫搶救

台東「蝸牛小米粽」中毒3死　金蘭醬油家族39年前吃大蝸牛險滅門

嘉義連棟民宅火警！陽台「伸出」恐怖橘紅火舌　狂燒6戶

快訊／蝸牛是他撿的！台東部落「小米粽中毒」3死　1男遭帶回調查

夫找職業證人簽名　妻提告「離婚無效」靠1證據贏了

彰化男陳屍「超商沙發」30hrs！　家屬揭生前事：未婚多年沒聯絡

台東食物中毒3死！83歲嬤吃「蝸牛小米粽」亡　親友治喪也中招

19歲警專生涉「吸毒白嫖」被逼拍片？　喊冤遭仙人跳

台東賓茂部落1死5命危　疑吃蝸牛、小米粽食物中毒

47歲考上研究所！六月獲國立台師大EMBA獎學金　曬獎狀李易放閃了

蘇力颱風快生成　賈新興：周日起台南以南防大雨

快訊／柯文哲收押第14天！北檢今第3度提訊　確認京華城案決策過程

民進黨議員許家蓓癌逝　游淑慧發文哀悼：震驚又難過

新豐海水浴場傳意外！2男溺水被救上岸　1人昏迷送醫搶救

有百香雙響炮！手搖飲「指定飲品買1送1」今天限時搶喝

台北開業19年「泰鼎泰式料理」熄燈　店家：近期公布新地點

台東「蝸牛小米粽」中毒3死　金蘭醬油家族39年前吃大蝸牛險滅門

嘉義連棟民宅火警！陽台「伸出」恐怖橘紅火舌　狂燒6戶

東方「潮濕空氣到」　鄭明典示警：小心強對流的突襲

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

社會熱門新聞

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

警專生涉白嫖遭毆　警約談樓鳳妹

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

即／警專生中秋買春拉K慘遭痛毆

柯文哲選前3個月湧近2億現金捐款　捐贈人「匿名」

嘉義男剛出獄　動手性侵室友伴侶

即／警專生中秋假期買春+白嫖　

台東食物中毒3死！疑83歲嬤包「蝸牛小米粽」惹禍

18歲女大生騎機車上國道！沒戴安全帽還開心比YA

陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債

獨／女董座刷738萬買到假愛馬仕　超慘現況曝

沈慶京「5億犒賞金」流向不明　柯文哲隨身USB成索賄鐵證

即／蝸牛是他撿的！台東中毒3死　男遭帶回調查

彰化男猝死陳屍超商沙發30hrs　最後身影曝

更多熱門

相關新聞

工程師老公外遇！爸媽竟勸和「如果我遇到我也會啊」

工程師老公外遇！爸媽竟勸和「如果我遇到我也會啊」

夫妻如果無法互信，沒有足夠安全感，很容易導致感情破裂和爭吵，一名人妻表示，老公是一名工程師，在大陸出差期間，與當地的女員工外遇，並在手機裡存有兩人的不雅照片、影片，她發現並提出離婚，怎料父母和哥哥卻反對，勸她繼續維持婚姻，爸爸甚至還說「他也不過是犯了天下男人都會犯的錯」。

何如芸突問兒「是不是感謝爸媽離婚」！　鬆口恢單2年真實心聲

何如芸突問兒「是不是感謝爸媽離婚」！　鬆口恢單2年真實心聲

夏天倫IG開直播提4大要求！　喊話前妻：祝福找到真愛

夏天倫IG開直播提4大要求！　喊話前妻：祝福找到真愛

結婚50萬「新郎新娘打算信貸」！他嘆：花200萬也離婚

結婚50萬「新郎新娘打算信貸」！他嘆：花200萬也離婚

婚禮發現新郎和伴娘外遇　新娘最狂報復

婚禮發現新郎和伴娘外遇　新娘最狂報復

關鍵字：

離婚

讀者迴響

熱門新聞

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！增至9死、2800傷

2千多萬房子竟變「別人家」！7旬阿嬤誤踏4陷阱

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」

蘇力颱風估今生成　「全台下3天」時間曝

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

快訊／民進黨女議員今晨病逝　享年47歲

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

快訊／許家蓓「骨癌病逝」享年47歲　最後發文曝光

警專生涉白嫖遭毆　警約談樓鳳妹

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

即／警專生中秋買春拉K慘遭痛毆

漢來「長公子」偷吃2寶媽直播主　女起底已婚非首次出軌

60萬股民照過來！7檔台股ETF今除息　最高年化配息率逾10%

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

更多

最夯影音

更多

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面