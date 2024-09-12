「結婚至少花50萬」新郎新娘打算信貸！他嘆：花200萬也離婚

▲家人要借信貸結婚。（示意圖／Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

結婚是終身大事，但為了辦一場婚禮而負債，值得嗎？一名女網友透露，家人要借信貸辦婚禮，主因是女方家比較傳統，且不含聘金，光是訂結婚與治裝費等至少要50萬元，讓原PO嚇得直呼「看完瞬間覺得自己不配結婚！」文章曝光後，有網友苦嘆，「身邊有人花了近200萬...兩年後離婚收場」。

一名女網友在Dcard表示，家人最近正在籌備婚禮，女方家比較傳統，希望先辦訂婚儀式，不包含聘金，「光看婚禮的費用就超級頭暈...前置加婚禮當天，所有費用至少要抓50萬」，現在家人與女友正苦惱籌錢中，且打算借信貸結婚，讓原PO聽了超傻眼。

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對此，原PO一度懷疑人生直呼，「看完瞬間覺得自己不配結婚」，但慶幸的是，她與男友都有共識「結婚一切從簡，價格萬元有找。」

底下網友搖頭回應，「登記結婚不好嗎？結個婚有負債，我寧可不要」、「沒錢...就把錢拿去度蜜月，這樣女生比較不會翻舊帳」、「參加縣市舉辦的聯合婚禮也是不錯的選擇」、「好傻...」「我朋友還貸款去國外做小孩」、「為什麼要借錢？登記就好了，如果真的沒錢的話，錢更應該用在刀口上」、「身邊有人花了近200萬，只因為太太喜歡（嚴重公主病），兩年後離婚收場」。