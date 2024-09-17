工程師老公外遇！她提離婚　爸媽竟勸和「如果我遇到我也會啊」

▲家人不挺她，勸她跟老公和好。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

夫妻如果無法互信，沒有足夠安全感，很容易導致感情破裂和爭吵，一名人妻表示，老公是一名工程師，在大陸出差期間，與當地的女員工外遇，並在手機裡存有兩人的不雅照片、影片，她發現並提出離婚，怎料父母和哥哥卻反對，勸她繼續維持婚姻，爸爸甚至還說「他也不過是犯了天下男人都會犯的錯」。

人妻在Dcard發文，「家人知道先生外遇後」，老公是一名工程師，疫情後到大陸出差，今年被她發現與當地的女員工外遇，「還錄下不雅照片、影片存在手機」，她立刻提出離婚。雖然老公當下承認了外遇的事實，但整個過程中，並未表現出一絲歉意，或是想求和的意願，「有我也不要」。

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家人們的舉動更是讓她心寒，明明知道她這段期間一邊工作一邊顧小孩，身心俱疲，也為她感到委屈，卻還是勸她跟老公和好。

爸爸說「他也不過是犯了天下男人都會犯的錯，如果我遇到我也會啊」；媽媽說「他也沒有要去跟那個女的組家庭，你就原諒他嘛」；哥哥說「妳態度太強硬讓他不敢來跟你求和，妳就放軟一點」。

貼文曝光，網友心疼原PO，「他們不想妳回娘家，也不想幫妳養孩子。趕快面對這個事實吧！妳沒有娘家」、「你爸在講什麼爛話，好好笑，什麼樣的人才會講出這種話」、「沒事，我離婚的時候，我媽還說：她跟那女人睡了嗎」、「跟當初我前夫一家人說的一樣欸，完全不懂他們腦子到底在想什麼，還說人生有時候就要睜一隻眼閉一隻眼，我真想直接戳瞎他們的眼」。