結婚20分鐘發現新郎與伴娘外遇　新娘婚禮上「最狂報復」立刻離婚

▲新娘在婚禮上發現新郎外遇。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

國外一名31歲女子在舉行完婚禮後20分鐘，發現新郎竟然與伴娘外遇，2人早已暗通款曲一段時間，雖然打擊很大，但她沒有第一時間去與2人對質，而是回到婚禮上把事情告訴所有賓客，婚禮後幾個小時就向新郎提出離婚，最狂報復獲得網友大讚。

這名女子在國外論壇Reddit上發文，她與30歲男友諾亞(Noah)高中就認識，大學時開始交往，愛情長跑多年決定結婚，婚禮時找最要好的閨蜜吉雅(Gia)擔任伴娘，沒想到婚禮當天發現遭2人背叛。

女子表示，其實在婚禮前，就有感受到男友變得有點奇怪，時常突然找不到人，吉雅也常推託有事，沒有像以前那樣常與她聚會，結果婚禮當天要舉行儀式時，新郎與伴娘突然一起失蹤，過了5分鐘2人才出現。

女子正式與男友完婚後，發現丈夫與吉雅又一起消失，後來被其他伴娘發現2人偷偷在場外幽會，她看到照片後氣得跑回婚宴場中，在舞台上當眾宣布2人外遇的事情，把所有賓客嚇了一大跳。

女子表示，她後來與丈夫對質後對方坦承外遇，所以幾小時後她就提出離婚，也永遠不再與吉雅聯絡，雖然第一段婚姻失敗，如今已結交新男友，日子過得十分快樂。貼文獲得網友留言，「恭喜，要過得比前任更好」、「絕對不要原諒渣男」、「好好生活，就是最好的報復」。