F-35整合聯合打擊飛彈　美空軍部長：北約將更強大

▲挪威F-35。（圖／美國國防部）

記者黃聖庭／綜合報導

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）16日在華盛頓一場演講中談到俄烏、中東戰況，強調由於美國的努力之下已限制衝突規模擴大，未來歐洲局勢會讓北約更加強大。

肯達爾表示，伊朗在4月對以色列的攻擊之所以未能成功，很大程度要歸功於美國空軍與太空軍的防禦系統，「由於國家安全團隊及全球盟友們的努力，至今已成功限制了衝突規模。」

在談到烏克蘭戰爭時，肯達爾強調，無論戰爭以何種方式結束，俄羅斯會因多年戰爭而虛弱，但北約將變得更加強大和具有韌性。

▲挪威聯合打擊飛彈。（圖／翻攝孔斯貝格官網，下同）

肯達爾談到，目前許多北約國家提升國內生產毛額國防支出的占比，正深化盟國間的合作，像是共同分擔將挪威聯合打擊飛彈（Norwegian Joint Strike Missile）整合至F-35戰機的成本，「這將大大增強海上打擊能力，並強化挪威、加拿大、澳洲等盟友的力量。」

挪威聯合打擊飛彈由挪威國防公司孔斯貝格（Kongsberg）和美國RTX旗下公司（Raytheon Missiles & Defense）合作開發，長度4米、重量416公斤，飛行速度估計0.9馬赫，射程可達275公里；配備至F-35戰鬥機上，可透過全球定位導航系統，先進紅外線導引打擊海上、陸地目標。