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金錢豹老董「離婚原因」曝光　美魔女1舉動讓他愛上

地方人士指出這幾年間，幾乎都是吳宛庭陪同袁昶平出席活動，對2人傳出喜訊並不意外。（讀者提供）

▲地方人士指出這幾年間，幾乎都是吳宛庭陪同袁昶平出席活動，對2人傳出喜訊並不意外。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有酒店教父之稱的台中金錢豹集團創辦人袁昶平，近年逐漸轉型，不僅行事日趨低調，投身公益之餘還興學、辦報，甚至投資職業籃球隊，沒想到去年卻因涉嫌與酒商共謀逃漏稅至少2億元，遭台中地檢署收押54天後，以1億元交保，引起社會關注，外界不知的是，這段經歷竟讓他迎來了人生第二春。

知情人士A小姐告訴本刊，袁昶平去年6月交保後，就積極與元配魏雲菱協商離婚，直到今年初才辦妥相關手續，恢復單身，緊接著又在6、7月間低調登記結婚，再婚對象是集團旗下葳格教育體系執行董事吳宛庭，地方上還傳出，2人婚後悄悄前往美國渡蜜月，直到上週才返回台灣。

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9年前，袁昶平從中國帶著百億元資金返台，開設寶麗金餐飲集團，被外界視為其鮭魚返鄉的代表作。（讀者提供）

▲9年前，袁昶平從中國帶著百億元資金返台，開設寶麗金餐飲集團，被外界視為其鮭魚返鄉的代表作。

A小姐說：「會讓74歲的袁昶平做出如此重大決定的契機，據傳是因他被收押期間，魏雲菱與2個兒子從未前往看守所探視，甚至連送換洗衣物或會客菜都沒有，讓他感到相當寒心，反而是近年成為他事業左右手的吳宛庭，幾乎天天前往面會並照三餐送飯菜，兩相比較下，袁認為將下半輩子託付給吳才有保障，所以決定跟吳互許終身。」

金錢豹系列酒店因裝潢富麗、小姐素質高，讓眾多酒客趨之若鶩。

▲金錢豹系列酒店因裝潢富麗、小姐素質高，讓眾多酒客趨之若鶩。

另一名地方人士B先生指出，2007年魏雲菱參選獅子會台中分會副總監時引發暴力事件，導致金錢豹系列酒店被警方持續臨檢，集團業績一落千丈，甚至得登報道歉，當時夫妻倆的感情就已出現嫌隙；2010年魏又執意參選台中市議員，雖然袁昶平公開為妻子站台，但地方盛傳魏花了近一億元投入選戰，引起袁不滿，選舉失利後，彼此就貌合神離、漸行漸遠至今。

「這次2人協商離婚的過程超過半年，最大的癥結點應該還是錢的問題，雖然沒聽說魏雲菱要求鉅額贍養費，但畢竟袁昶平擁有如今的事業，也是魏一路陪著他打拚過來的，若依法律規定的夫妻財產共有制，袁擁有的百億集團版圖，應該會縮水不少。」B先生分析，袁為了再婚所付出的代價，其實相當高昂。


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