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蘇力颱風估下午生成　專家：周五前後還有熱帶擾動接近

▲▼周五前後，還有熱帶擾動正朝台灣接近當中 。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

▲周五前後，還有熱帶擾動正朝台灣接近當中 。（圖／翻攝林老師氣象站臉書

記者蔡亞樺／台北報導

氣象專家林得恩今指出，貝碧佳、葡萄桑颱風及準蘇力颱風，都對台灣沒興趣，但周五前後還有熱帶擾動接近，持續追蹤監測。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，熱帶性低氣壓TD17將於今天下午進入南海後，有發展為蘇力颱風的機會。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，今天是中秋節，大家在晚上烤肉之際，別忘了夜晚氣溫偏涼，戶外賞月請多注意添加衣物。另外3顆「月亮」，分別為貝碧佳颱風、葡萄桑颱風及準蘇力颱風。

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林得恩指出，貝碧佳颱風因登陸中國大陸陸地，結構明顯被破壞，預計今天就會減弱為熱帶性低氣壓。葡萄桑颱風繼續朝西北西轉西北運動，預估會在台灣北部外海通過，周四距離台灣最近，強度只能維持在輕度颱風。

他說，準蘇力颱風，熱帶性低氣壓TD17今天就會成颱，往南海走。這3顆月亮，以現況來看，都對台灣沒有興趣，不只路過，也都錯過。

林得恩提到，根據今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，周五前後，還有1顆比這3顆月亮還大的熱帶擾動正接近當中；由於大氣環境變數大，不確定性高，仍需持續追蹤守視監測。

賈新興今在其臉書發文表示，桃園至北屏東賞月機率高，東北角至恆春半島有零星短暫雨。周五至下周二受大低壓帶影響，天氣極不穩定，台南以南有局部較大雨勢發生的機率。

他說，下周一至周二，雲林以南及台東有局部陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨。下周三，雲林以南沿海有零星短暫雨，午後高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨。下周四，午後東北部山區及花東山區有局部短暫陣雨，西半部亦有零星短暫雨。

關於颱風動態，賈新興表示，預估葡萄桑颱風明天朝琉球群島方向移動的機率高；菲律賓呂宋島附近的熱帶性低氣壓TD17，將於今天下午進入南海後，才有發展為蘇力颱風的機會。

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