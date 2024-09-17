僅差3秒！　「貝碧佳」風大男子起身關門…躲過天花板坍塌

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象局16日消息指出，13號颱風「貝碧佳」離開上海後，持續以強颱之姿進入江蘇，中心附近最大風力13級，38公尺／秒。無錫一名59歲的張先生在顧店時，因風大起身去關門，正好幸運躲過天花板坍塌，僅3秒與死神擦身而過。

綜合陸媒報導，監視器畫面中，張先生原本坐在店內的塑膠椅上，見外頭風大，就起身去把鐵捲門往下拉，怎料就在他起身3秒左右，原本椅子上方的天花板突然坍塌，甚至還有燈管鐵架等等，掉落力度之大。

▲▼張先生躲過意外。（圖／翻攝自微博）

張先生的女兒看到監視器畫面後，心有餘悸表示，很擔心父親有什麼三長兩短，「只能說還好很幸運，躲過一場意外。」

江蘇氣象部門指出，受到颱風「貝碧佳」的影響，江蘇目前的風力都在快速增強中，太倉瀏河16日上午10點左右監測到了13級、37.5公尺／秒的大風，也是近年來監測到的破紀錄風力，此外，崑山、張家港也出現了10級大風，其他區域目前風力在9級，還在進一步增強。

▲「貝碧佳」現已離開江蘇。（圖／翻攝自微博）

中央氣象台17日消息指出，「貝碧佳（強熱帶風暴級）」的中心已於今（17）日凌晨0點40分前後，由江蘇南京移入安徽滁州境內，凌晨2點「貝碧佳」在安徽滁州境內，減弱為熱帶風暴級，早晨5點中心仍位於安徽滁州。