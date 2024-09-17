午夜導航迷途！男子受困花蓮山區體力耗盡　警冒雨夜行4hrs救援

▲▼警消冒雨徒步上山下山歷經4小時，終於尋獲迷途男子。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日花蓮縣雨勢驟降，夜間仍有降雨，花蓮縣玉里分局東里派出所員警4日前晚間21時執行巡邏勤務，接獲民眾報案自己身處在安通越嶺古道，已體力透支無法自行脫困，該名男子從下午一路跟著導航系統行駛，卻來到偏遠山區的羊腸小徑，而也車輛無法迴轉，急需警方的協助。

2名員警與男子取得聯繫後，先在電話中不斷安撫男子情緒並確認受困地點；員警擔心其有生命危險，同時也聯繫東里消防隊共同整裝出發。

雖然大雨惟不斷，救援隊伍不顧雨勢從玉長公路路段上山翻山越嶺，又因山路崎嶇，此時男子手機電量又耗盡讓這次的救援行動更加困難。

員警瞭解鄰長林添清住在古道上，所幸與鄰長通話表示，有看到外地車經過家門口，鄰長也義不容辭加入救援隊伍，從山上一路下山，經過4小時後，終於在上山路段4公里處發現男子。

雖然男子表示身體無恙不需前往就醫，但因為下山仍有一段距離，評估男子已無力行走，員警建議應前往醫院做進一步的檢視，並由救護車載送下山，救援行動在午夜時分結束。

警方表示，男子當天前往台東縣初鹿找朋友，朋友向其建議返回北部可以走玉長公路順便看看美景，但因不諳地形結果導航卻導到安通越嶺古道以致無法倒車下山，慌亂之下竟直接下車往山下走，因使用手機地圖顯示走下山只需一個小時，但因對於山路實在不熟悉，隨著天色漸暗竟走了2個多小時還沒走下山，手機也即將電量耗盡。所以報警求助。

