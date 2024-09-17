懂投胎！南韓17歲少年「擁價值近50億元」股票　真實身分曝光

▲南韓19歲以下未成年人的證券戶統計中，有90人的股票價值超過10億韓元。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

南韓最新數據顯示，在全國19歲以下未成年人的證券戶統計中，有90人的股票價值超過10億韓元（約台幣2417萬元），其中穩坐未成年股票冠軍的是韓美半導體副會長的17歲兒子，他的證券戶價值2006億韓元（約台幣48.5億元），而最小的年僅2歲，但其證券戶股票價值也達到22億韓元。

根據《韓聯社》報導，南韓金融公司FnGuide公布的最新數據顯示，南韓19歲以下的證券戶中，有90個人的股票值超過10億韓元；其中19個人超過50億韓元（約台幣1.2億元）、11個人超過100億韓元（約台幣2.4億元）。

穩坐未成年證券戶冠軍寶座的是韓美半導體（Hanmi Semiconductor）副會長郭東信（Dong-Shin Kwak）的17歲兒子，他擁有價值2006億韓元的股票。位居第二的是半導體和電子化才公司SoulBrain董事長鄭智完（Jung Ji-wan）的11歲孫女，其擁有的3家上市公司股票價值321億韓元（約台幣7.76億元）。

在這些「含著金湯匙出生」的未成年人中，年紀最小的是OLED和半導體材料製造商DS Techopia執行長的兒子，2022年才出生、年僅2歲的他已經擁有市值22億韓元（約台幣5320萬元）的股票。