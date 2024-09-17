日本自民黨總裁選舉　最新民調曝光「石破茂領先」

▲石破茂在自民黨總裁選舉中民調領先。（圖／路透）



文／中央社

日本執政黨自民黨總裁選舉27日投開票，針對「誰最適合擔任新總裁」，新民調顯示9名候選人中，前3名為自民黨前幹事長石破茂、前環境大臣小泉進次郎、經濟安保大臣高市早苗。

自民黨總裁（黨主席）選舉12日公告，展開為期15天的選戰。

9位候選人包括63歲高市早苗、49歲前經濟安保大臣小林鷹之、63歲內閣官房長官林芳正、43歲小泉進次郎、71歲外務大臣上川陽子、68歲前內閣官房長官加藤勝信、61歲數位大臣河野太郎、67歲石破茂、68歲自民黨幹事長茂木敏充。

日本產經新聞與富士電視台新聞網（FNN）於14、15日實施的聯合民調顯示，民眾被問及「誰最適合當新總裁」時，前3名分別是石破茂（25.6%）、小泉進次郎（21.9%）、高市早苗（12.5%）。

第4名起為上川陽子（5.5%）、河野太郎（4.5%）、林芳正（3.5%）、小林鷹之（3.0%）、茂木敏充（1.6%）、加藤勝信（0.2%）。

僅就自民黨支持者回答的話，前3名依次是小泉進次郎（29.4%）、石破茂（24.1%）、高市早苗（16.3%），第4名起為河野太郎（5.2%）、林芳正（3.8%）、上川陽子與小林鷹之（同為3.6%）、茂木敏充（3.0%）、加藤勝信（0.3%）。

民眾被問及希望自民黨總裁選舉深入討論的議題為何，回答「物價上漲、調漲薪資對策」者占46.6%為最多。

這份聯合民調也顯示，23日投開票的最大在野黨立憲民主黨代表選（黨主席選舉）4名候選人中，被問及誰最適合當黨代表的問題時，回答前首相野田佳彥（30.8%）為最多，其次是立憲民主黨前黨代表枝野幸男（15.3%）、立憲民主黨黨代表泉健太（7.3%）、眾議員吉田晴美（6.3%）。

民眾被問及有關眾議院解散、舉行總選舉的時期，回答「新首相就任後迅速」者占42.3%。下一屆眾議院選舉後的政權，回答「持續以自民及公明黨為主的政權」者占47.9%（比上次民調減少4.7個百分點）；答「以目前在野黨為主的政權輪替」者占41.2%（比上次民調增4.4個百分點）。

受訪者被問及下屆眾議院選舉的比例代表（類似不分區）投票對象，依次是自民黨33.0%、立憲民主黨12.3%、日本維新會6.0%、公明黨3.7%、共產黨2.9%、令和新選組1.9%、國民民主黨1.6%。

民眾被問及下屆眾議院選舉，自民黨派閥政治資金募款餐會收入未記載（小金庫事件）的議員，黨是否予以提名參選？回答「不應予以提名」者占51.6%；回答「若盡到說明責任的話，予以提名也可」者占39.9%；回答「予以提名也可」者占6.3%。

受訪者被問及下屆眾議院選舉，在野黨為了對抗執政黨，候選人是否應共推單一候選人時，回答「應該」者占48.2%；回答「沒必要」者占43.0%。

這份民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率為25.7%，比上次8月24、25日實施的民調減少0.4個百分點；不支持率為69.1%，比上次民調減少1個百分點。

另外，針對自民黨總裁選舉，日本共同社詢問國會議員票、黨員及黨友票（地方票）動向的結果顯示，小泉進次郎、高市早苗、石破茂這3人處於領先。

在第一輪投票中，很可能無候選人拿到總計734票的過半數，由得票多的前兩人展開最終投票的可能性大。

共同社指出，距離自民黨總裁選舉投開票剩10天，約2成議員尚未決定票投誰，選情依然存在變數。

共同社電話民調顯示，問自民黨支持者「誰適合擔任新總裁」，結果顯示，獲得最多支持的是高市早苗（27.7%），其次是石破茂（23.7%）、小泉進次郎（19.1%）。

若問僅限自民黨總裁選舉中有資格投票的人，則依次為小泉進次郎（27.9%）、高市早苗（21.4%）、石破茂（19.7%）。