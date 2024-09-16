不滿中秋物價上漲！南韓總統尹錫悅支持率「再創新低」　只剩27%

▲南韓總統尹錫悅上任以來，支持率屢創新低。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅的支持率屢創新低，不過自從經歷第一夫人金建希收受迪奧名牌包、中秋節（秋夕）民生物價高漲、朝野政治攻防等影響，在最新實施的民意調查結果中，尹錫悅的支持率驟跌至只剩下27%，再度創下就任總統2年多以來的最低紀錄。

根據《韓聯社》，南韓民調機構Realmeter接受媒體「能源經濟新聞」的委託，9至13日針對全國2503名18歲以上成年男女實施民意調查，結果顯示尹錫悅的支持率已經跌到只剩下27.0%，比起上一周調查時還要低2.9%，再度創下2022年5月就任總統2年多以來該機構實施民調的最低紀錄。

Realmeter分析，如今尹錫悅在保守派支持群眾的「支持線」已經出現潰敗之勢，尤其尹錫悅的妻子金建希收受迪奧名牌包、蔡上兵特檢法等朝野政治攻防，加上中秋節體感物價上漲，以及政府對於內需恢復之評價過於樂觀，一連串的負面消息被媒體報導，成為尹錫悅支持率持續下跌的主因。

至於不滿意尹錫悅執政表現的比率則是高達68.7%，不僅比起上一周還要上升68.7%，甚至還創下執政以來的新高。

另外，Realmeter於12至13日針對1001名18歲以上擁有投票權公民進行政黨支持率統計，結果顯示執政黨國民力量為33.0%、最大在野黨共同民主黨為39.6%，至於祖國革新黨為10.7%、改革新黨為4.2%、進步黨為0.9%。