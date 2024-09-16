戰爭折損太大！普丁要全國齊拚生育率　鼓勵女性「上班中愛愛」

▲謝斯托帕羅夫鼓勵女性在工作間隙生孩子。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯有超過50萬名士兵陣亡，與此同時，俄國的生育率也降至25年來的最低，每一位媽媽平均只生1.5個孩子，遠低於可持續人口所需的 2.1。為了維持人口數水準，普丁政府最近將提高出生率列為國家優先事項，甚至還有官員呼籲年輕女性在工作間隙「愛愛造人」。

據《莫斯科時報》報導，俄羅斯遠東地區濱海邊疆區（Primorsky Krai）衛生部長謝斯托帕羅夫（Yevgeny Shestopalov）近日在東部經濟論壇上鼓勵民眾增產報國，同時呼籲民眾利用工作的間隙繁衍後代。

他強調，工作繁忙不是不生育的藉口，社會也不應分裂成只生育和只創造經濟的人，並建議人們在日常生活中找到時間繁衍後代，因為「生命實在過得太快了」。隨後，訪談者問他，很多人每天都要花12至14小時工作，「這些忙碌的人哪有時間來生孩子呢？」

謝斯托帕羅夫對此表示，「他們可以善用休息時間啊！午餐、下午茶時間，都可以用來生孩子。」他進一步強調，目前提高出生率已成為了俄羅斯的國家優先事項，俄羅斯總統普丁也提倡每個家庭生育8名子女，以維持俄國的人口數水準。謝斯托帕羅夫指出，他很鼓勵父母將孩子帶到工作場所，「我也常常帶著孩子工作，我認為這是可行的。」