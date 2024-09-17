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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

強化空戰遍地開花！民進黨團也推直播節目　分析社群戰場「絕對要把握」

▲▼民進黨團新的直播節目即將上線。（圖／翻攝民進黨團臉書）

▲民進黨團新的直播節目即將上線。（圖／翻攝民進黨團臉書）

記者皮心瑀、陶本和／台北報導

2024總統大選民進黨雖成功贏得政權，但在立委席次上面卻未能維持著過往多數優勢，從61席縮減到51席，而「青年選票流失」，就被視為檢討重點，黨主席賴清德便希望黨公職多多與社會大眾溝通，而今，除了黨發言人吳崢的「老闆叫我開直播」，身處立法院戰場前線的民進黨團也推出「立立皆辛苦」，即將在30日晚間8點上線。

據了解，賴清德選後曾多次在內部會議談及，民進黨要持續檢討、重新贏回民眾的認同與支持，並鼓勵黨公職多多透過社群平台，捍衛、宣傳執政黨的論述，在與黨籍立委座談時也期勉立委們扮演國家政府與人民之間的橋樑。

在賴清德的支持下，民進黨相關的直播節目遍地開花，除了黨中央的「老闆叫我開直播」，民進黨立委也紛紛動起來，開設私人頻道，像是立委鍾佳濱的「濱濱有理」、立委吳沛憶的「台北膠原蛋白」PODCAST，其也與立委黃捷、立委沈伯洋一起經營「加開零食會」等。

以「加開零食會」為例，黃捷便指出，會想要開始直播，就是因為賴清德的鼓勵，而吳沛憶又有經營YT經驗，便與沈伯洋三人共同推出節目。頻道開始至今，也已累積3.5萬訂閱。

如今，民進黨團也要推出自己的直播節目。民進黨團幹事長吳思瑤表示，其實在面對這屆新的國會生態，就一直有在規劃要開設直播節目，她作為幹事長，所以的責任就在她身上，不過上個會期腥風血雨，忙於應付在野黨出招，所以無暇處理，加上也想要做好，沒有搶快去用，籌辦半年，現在正式推出。

吳思瑤指出，會規劃「立立皆辛苦」，是因為早在選後黨團定調就是表決會輸，但是論述要贏，所以跟這個社群上的對話變很重要，尤其青鳥世代的集結也是給黨團很大的振奮，因為整個青鳥活動其實基本上就是社群上的快速連結，所以他們也意識到透過社群跟廣大的公民朋友互動，這絕對是要把握的重要的戰場。

吳思瑤說，「立立皆辛苦」就是民進黨團的的節目，會透過它向外界即時反應每周的國會動態，讓大眾更了解立法院的運作，整體內容會有比較硬的像是國會重要大事等等，但同時也會有比較輕鬆的，像是讓大家多認識民進黨立院黨團的每個委員。

吳思瑤指出，其實現在的社群對於立法院、新國會的關注度非常高，每個委員會，或者是朝野協商的直播追蹤，關心的朋友很多，所以民進黨團也是把握這個契機，當這個社群世代關切國會動態、國家發展重要政策這個關鍵的時候，民進黨團也就跟上這班列車，善用社群上的途徑，將較完整的訊息與社會大眾溝通，而在社群平台上，也可以更深入跟大家對話。

賴清德主張強化空戰，其他人確實也努力做出成績，但也有綠營人士提醒，直播只是「溝通工具」之一，民進黨身為執政黨，更重要的是「議題設定」、「論述強化」，直播工具加強了，就像是使用了最新款的iPhone16，但是如果議題設定、論述工作沒有做好，等同IOS根本沒有更新到位，再新款的工具也是枉然。

該綠營人士認為，面對立法院下個會期的挑戰，國民黨揚言要求撤換大法官提名名單，民進黨身為防守方，不是只有透過直播批評國民黨惡劣，固然國民黨要提出充足的撤換理由，但民進黨也有義務，提出這些人為何適任的理由，也就是說，直播就只是更有效的工具，關鍵還是在軟體的升級，是否被國人所認同。

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