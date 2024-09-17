川普再遇暗殺　俄官員暗指烏克蘭「買兇殺人」！烏國際軍團急撇清

▲ 川普3個月內連遭2次暗殺企圖，右為魯斯被捕畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普15日在佛州打高爾夫球，險遭埋伏在灌木叢的58歲槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）襲擊，動機目前不明，但他過去的發文顯示他力挺烏克蘭，更曾親自赴烏想參戰抗俄。俄羅斯前總統暗指烏克蘭雇用魯斯暗殺川普，但國際傭兵團已經澄清，他們和魯斯毫無關聯。

NBC指出，魯斯被認為是助烏抗俄的狂熱支持者，而莫斯科正利用魯斯對烏克蘭的支持，以此狙擊烏克蘭，但基輔對此並不樂見，因為未來美國對烏克蘭的支持和戰況都懸而未決。

民主黨總統候選人賀錦麗承諾延續現任總統拜登對烏克蘭的支持，川普態度卻模稜兩可。許多烏克蘭人擔心，一旦川普當選總統，恐怕不利戰爭。

▲ 魯斯曾赴烏建立國際志願者招募中心。（圖／翻攝自X）

烏克蘭總統澤倫斯基16日對川普遭襲一事回應，「很高興聽到川普安然無恙，我向他和家人致上最美好的祝福」，「企圖暗殺的嫌犯很快就被逮捕」，「這是我們的原則：法治至高無上，政治暴力在世界上任何地方都沒有容身之處。我們誠心希望所有人都能平安。」

然而，俄羅斯聯邦安全會議（Security Council of the Russian Federation）副主席、前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）發文暗指魯斯背後有烏克蘭勢力，「如果事實證明，為烏軍招募傭兵失敗的川普槍手魯斯，自己也被基輔的新納粹政權雇用來發動這起暗殺行動，我好奇會發生什麼事？」

這番說法並無證據支持，克里姆林宮發言人佩斯科夫也表示，「這不是我們該思考的問題，美國特勤局才應該思考這個問題。無論如何，玩火是有後果的，因此這應該是美國特勤局非常關注且頭痛的問題」。

魯斯曾出書闡述他在俄烏戰爭爆發後遠赴烏國，試圖參戰抗俄卻因沒有經驗被拒，在基輔獨立廣場招募各國志願者參戰又被警察驅離，後來開始在基輔各地露營抗議，但種種努力都以失敗告終。

▲ 烏克蘭國際軍團澄清，魯斯從未加入部隊。（圖／路透）

曾接觸魯斯的美國志願兵接受《紐約郵報》訪問時形容他是個「瘋狂的白痴」，但他們對這種人見怪不怪，「這裡有很多人並不是真的為烏克蘭而來，不是為了戰爭而來，而是為了變有名，或是為了實現幻想」，認為魯斯埋伏川普時還帶著GoPro，顯然只是為了流量。其他外國志願兵也對魯斯印象深刻，「我記得很清楚，但不是很喜歡他」。

魯斯自稱是一個國際志願者中心負責人，還曾試圖在臉書招募2021年逃離塔利班的的阿富汗士兵參戰抗俄；他的未婚妻謝弗（Kathleen Shaffer）2022年5月曾發起募款，幫助魯斯在烏克蘭進行招募活動。

不過，烏克蘭國際軍團發言人沙胡里（Oleksandr Shahuri）已向NBC澄清，「魯斯從未以任何身分加入國際軍團，或與我們有任何互動」，「重要的是烏軍人員應避免參與有關美國國內政治或其國際影響的討論，我們完全尊重並樂見美國人選出官員的決定」。烏克蘭政府及軍方目前對此並未回應。