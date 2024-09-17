再遭企圖暗殺！　白宮：拜登與川普友好通話

▲川拜通話。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普在當地15日下午於佛州高爾夫球場打球時，險遭一名持有AK-47的男子襲擊，所幸特勤人員及時發現，並將槍手當場逮捕。白宮發言人賽蒙斯（Emilie Simons）於X上發文指出，美國總統拜登16日與川普進行了一次「友好的對話」。

綜合外電報導，儘管政治上嚴重分歧，拜登仍主動向川普表達對其安危的關心，並對他仍然安全感到欣慰，川普也對此表達感謝。

這是兩人自7月川普遇刺未遂後的第二次通話，據川普透露，對話主要圍繞特勤局保護問題進行。

美國眾議院特別工作小組主凱利（Mike Kelly，共和黨）、高級成員傑森•克勞（Jason Crow，民主黨）在聯合聲明提到，「特別工作小組正在調查今天下午在西棕櫚灘所發生、針對前總統川普的暗殺事件。我們已經要求美國特勤局通報事發經過以及安全部門該如何應對。我們感謝，前總統並未受到傷害。但我們仍然對政治暴力深感關切，譴責一切形式的暴力。」

美國眾議院議長強生（Mike Johnson）透過社群平台X透露，自從川普再度經歷暗殺危機後，他與川普共度一段時間，「美國歷史上沒有一位領導人遭受過如此多的攻擊，卻仍如此頑強堅韌。他（川普）是不可阻擋的。」