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槍手躲草叢12小時！　趁川普打高爾夫「伸出槍管」被發現

▲槍手魯斯企圖暗殺川普被逮。（圖／翻攝自X）

▲槍手魯斯企圖暗殺川普被逮。（圖／翻攝自X）

記者張靖榕／綜合報導

美國男子嫌犯魯斯（Ryan Wesley Routh）涉嫌企圖在佛羅里達州的高爾夫球場刺殺共和黨總統候選人川普，於16日被控2項與槍械有關的罪名。當局表示，魯斯15日持槍隱藏近12小時後，於川普在球場附近打高爾夫時被發現藏匿於灌木叢中。

綜合外電報導。美國特勤局強調魯斯並未開槍，且沒有真正威脅到川普，但儘管如此，該事件仍引發了人們對於川普安全的擔憂。距離上次川普在7月13日於賓州巴特勒的集會中遭遇槍手子彈擦過耳邊僅2個月。

美國特勤局代理局長羅威（Ronald Rowe）16日下午表示，川普的西棕櫚灘高爾夫球場行程並未列入公開日程，因此不清楚嫌犯是否事先知曉川普會在那裡。一名特勤局探員當時在球場進行掃描，赫然見到灌木叢中有一支步槍的槍管露出，距離川普所在的第五洞球道僅數百碼。

▲川普遭槍擊後首場戶外活動，已加裝防彈玻璃。（圖／路透）

▲川普2度遇企圖暗殺。（圖／路透）

法庭文件顯示，槍手魯斯隨後駕駛運動型多用途車（SUV）逃離現場。警方在現場發現了一把裝有瞄準鏡的突擊步槍、一台數位相機及一個裝有食物的塑膠袋。

魯斯於40分鐘後在95號州際公路上北行時被捕，當時車輛車牌被報告為從另一輛車上竊取。警方確認嫌犯為58歲的魯斯。根據紀錄，魯斯的手機自15日凌晨1時59分起便出現在高爾夫球場，當時距事發時間還有長達11個半小時。

特勤局表示，魯斯藏匿地點位於高爾夫球場邊界的公共區域。聯邦調查局（FBI）邁阿密辦事處負責人韋爾特里（Jeffrey Veltri）表示，魯斯曾於2019年被檢舉為一名非法持有槍支的重罪犯，但當時檢舉者未能提供足夠證據使聯邦調查局採取進一步行動。

此事件再次引發了對川普安全保障措施的討論。

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