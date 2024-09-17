中秋節3生肖財運炸裂！5生肖甩開陰霾　命理師：快去拜土地公

▲月圓人團圓，今（17日）是中秋節。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導

今（17日）就是中秋節，民俗專家廖大乙表示，虎、馬、猴3生肖可望在中秋開始鴻運大開，且財運亨通正能量滿滿。犯太歲的龍、狗、牛、羊、兔則將甩掉悶氣，一掃之前陰霾，運勢開始好轉。此外，農曆8月15中秋節也是土地公生日，也可透過拜土地公加持自身運勢。

綜合媒體報導，廖大乙還說，犯太歲的五大生肖龍、狗、牛、羊、兔可在中秋節這天準備月餅、百香果、蘋果等圓形食品來拜土地公，保佑心想事成，有圓滿之意。廖大乙表示，百香果台語為「事結果」就很適合拜土地公，象徵祈求之事都能有好結果。

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若是感覺最近運勢不太順的民眾，則可透過「柚倒好運來」方式來轉運。首先把將心願寫在紅紙上，然後把柚子皮挖出小洞，接著將紅紙放入柚子中，以倒栽蔥式埋進土裡，為自己帶來好兆頭。廖大乙還建議犯太歲的五大生肖，可以透過捐血、布施等善舉累積福報，引來更多正能量。

▲中和烘爐地土地公廟香火相當鼎盛。（圖／資料照）

據了解，土地公生日一年共有三天，分別是農曆2月2日（俗稱龍抬頭）又稱頭牙，是土地公聖誕；農曆8月15日中秋節相傳是得道升天日；以及12月16日（俗稱尾牙）幫土地公作壽，感謝一年來的照顧與保佑。