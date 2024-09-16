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白龍現身嘉義！7000隻「萬鷺朝鳳」絕美繞谷

▲▼梅山太興黃頭鷺季「萬鷺朝鳳」絕美繞谷。（圖／嘉義縣文化觀光局）

▲梅山太興黃頭鷺季，驚見「萬鷺朝鳳」奇景。（圖／嘉義縣文化觀光局）

 文／中央社

嘉義縣梅山鄉太興村中秋節前夕見「萬鷺朝鳳」奇景，16日下午一群群黃頭鷺由北往南遷徙度冬，宛如白龍迴繞山谷盤旋空中，引得驚呼連連；當地人說，至10月中旬都有機會見此美景。

每年8月下旬至10月中旬一群群黃頭鷺由北往南遷徙度冬飛經梅山鄉太興村，當地人稱為「萬鷺朝鳳」，都會吸引大批追鳥人進村，拿著大砲相機卡位取景。生態攝影師蘇家弘也在太興村向觀光客講解黃頭鷺由來，目測今天出現的黃頭鷺數量約7000隻以上。

▲▼梅山太興黃頭鷺季「萬鷺朝鳳」絕美繞谷。（圖／取自太興社區發展協會）

▲數千隻黃頭鷺遷徙，宛如白龍迴繞山谷。（圖／取自太興社區發展協會）

嘉義縣文化觀光局企劃科長沈雅茹為宣傳太興村旅遊特地上山拍鳥，她說，中秋節前後群飛的黃頭鷺最壯觀，今年「三顧茅盧」今天終於讓她與同仁拍到黃頭鷺。

沈雅茹表示，為了能親眼感受一年一次難得壯觀美景，不少民眾遠從各縣市前來，有人已在山上住了好幾天。太興村四周景觀豐富，有太興飛瀑步道、龍王金殿、泰興巖、太興岩步道，能玩個2、3天，此處也是嘉義縣主要茶產區，可體驗茶席烤茶活動，品嚐在地特色手作美食。文觀局提醒民眾，鳥況易受天候影響，建議出發前先詢問在地業者。

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