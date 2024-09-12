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社會 社會焦點 保障人權

搶救91年老戲院！消防員跪地灌水降溫照爆紅　超級打火英雄現身

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

嘉義縣朴子市「榮昌戲院」8月31日發生火警，讓這座擁有91年歷史的老戲院付之一炬。消防隊員獲報後，從半夜一路打火到清晨，過程中1名消防員筋疲力盡，跪在馬路上灑水降溫，隨後又轉身衝入火場搶救，敬業精神令人佩服，網友拍下這一幕畫面PO網，吸引3.6萬人按讚。照片中的消防員是嘉縣第一大隊朴子分隊長蔡紹文，照片曝光後瞬間爆紅，他表示感到十分意外，很開心能讓大眾了解到消防員辛苦的日常工作。

▲▼嘉義朴子榮昌戲院大火，民眾拍下消防員精疲力盡跪地灑水降溫的畫面 。（圖／嘉義縣文化基金會董事陳俊哲提供）

▲消防員精疲力盡跪地往身上灑水降溫的畫面意外爆紅。（圖／嘉義縣文化基金會董事陳俊哲提供）

蔡紹文表示，得知照片在臉書爆紅後感到很意外，但因為照片沒有拍到臉，一開始他沒有想太多，後來經媒體曝光認出是他，雖然有點尷尬，不過能夠把消防人員辛苦的一面呈現出來，他覺得反而是一件好事，「很開心可以讓民眾知道消防人員的日常工作到底在做什麼」。

▲▼嘉義朴子戲院火警 。（圖／嘉義縣文化基金會董事 陳俊哲提供）

▲畫面中的消防員是嘉義縣消防局第一大隊朴子分隊長蔡紹文。（圖／嘉義縣文化基金會董事 陳俊哲提供）

回憶當天事發經過，蔡紹文說由於現場燃燒面積非常大，且是高溫高熱的環境，當時他從火場出來剛好看到路旁有條水管，順手就蹲下來洗臉、幫自己降溫一下，他謙虛表示，「我只是其中的一員，當天有進火場救災的的消防員，大概跟我都是相同的狀態，這是我們的工作，只是消防員的日常」。

▲▼嘉義縣消防局第一大隊朴子分隊長 蔡紹文 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣消防局第一大隊朴子分隊長蔡紹文，對於照片爆紅感到十分意外。（圖／記者翁伊森翻攝）

而拍下這幕經典畫面的是嘉義縣文化基金會董事陳俊哲，他表示，當天凌晨4點時，發現住處對面的榮昌戲院起火，他馬上先用水管噴水降溫阻止火勢往外延燒，消防人員到場後他便將水管留在原地，清晨剛好看到1名消防員累癱拿起水管往身上灌水降溫，奮力救災的模樣讓他十分感動，他在玻璃門後拍下這經典的一幕，「很佩服消防隊員，忙了2個小時體力耗盡」。

▲▼嘉義縣消防局第一大隊朴子分隊長 蔡紹文 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義朴子榮昌戲院大火，民眾拍下消防員精疲力盡跪地灑水降溫的畫面 。（圖／嘉義縣文化基金會董事陳俊哲提供）

▲擁有91年歷史的榮昌戲院付之一炬。（圖／記者翁伊森翻攝）

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