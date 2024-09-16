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名嘴稱小沈1500恐是「比特幣」！鄉民換算10位數：NCC要上班沒

▲民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利案，遭媒體爆料，檢調查扣的隨身碟，記載「2022.11/1小沈1500沈慶京」等文字。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利案，遭媒體爆料檢調查扣的隨身碟記載「2022.11/1小沈1500沈慶京」等文字。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷弊案之中遭收押，經營7年檢調線的《三立新聞》女記者馬郁雯獨家報導，柯文哲被查扣的USB中有「小沈1500沈慶京」的紀錄，強調1500就是「1500萬元」，不過北檢16日指出「報導與卷證有諸多不符」，讓外界更加好奇1500是指何物？對此，資深媒體人陳敏鳳則在政論節目中透露，1500可能是指「1500顆比特幣」。此說法一出，再度引發熱議。

陳敏鳳近日在政論節目《驚爆新聞線》表示，「你這種虛擬貨幣，就是要有個經手人，然後下面沒有單位的，那個單位就是『顆』。」她認為，1500顆比特幣換算成新台幣，就能對上公關費的差距，「如果真的使用比特幣的話，檢方查金流就會碰到死角了。」

▲陳敏鳳說法衝上PTT熱門榜。（圖／翻攝自PTT）

▲陳敏鳳說法衝上PTT熱門榜。（圖／翻攝自PTT，下同）

此說法一出，隨即衝上PPT熱鬥話題排行榜，不過不少網友紛紛質疑「不可能吧，超過行情價很多耶」、「笑死…下次可能是1500條金條」、「唬爛吧，1500顆比特幣快30億耶」、「夢想做大點，是1500筆房地產」、「29億耶，我還搞政黨選總統累死自己」、「有29億比特幣還跟人家收賄是腦子破洞嗎」、「NCC要上班了沒有」。

▲陳敏鳳說法衝上PTT熱門榜。（圖／翻攝自PTT）

▲陳敏鳳說法衝上PTT熱門榜。（圖／翻攝自PTT）

事實上，有專家也指出，大額比特幣進出是非常好調查的，若柯文哲真有冷錢包，且其冷錢包收受來自沈慶京的1500顆比特幣，假如是在2022年以後受贈，當時區塊鏈金流追蹤技術已相當發達，依現在的情況來說，不太可能到查不到。

回顧案情，馬郁雯在三立節目中指出，獨家掌握柯文哲USB記帳內容「2022/11/1小沈1500沈慶京」，雖然民眾黨解釋「小沈1500」指的是時間，但她堅信1500代表的是「1500萬元」，並稱對消息來源有200%的信心，經營檢調線已經7年，消息來源相當可靠。

馬郁雯此說法一出，許多人質疑檢察官對偵查中的證據洩密是重大犯罪。對此，北檢主動分案調查，分別傳喚包括馬郁雯等5名記者，並於16日說明，「這些記者在報導中提及的消息來源均非來自檢方、廉政署、調查局及法院等相關公務人員，而且與本案卷證有諸多不符之處。因此，北檢認為本案偵辦團隊絕無洩漏偵查內容之情事，並呼籲外界勿再以臆測、捕風捉影之方式，無端指摘檢方或偵辦團隊有違反偵查不公開之情事。」
 

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