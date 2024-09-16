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京華城案累計11名被告！董座陳玉坤1200萬交保　今2度偵訊4小時

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦台北市京華城弊案，包括前北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京在內，已有11人分別列為貪污圖利、行收賄等罪嫌被告，其中京華城公司董事長陳玉坤，曾大動作到北檢控告議員涉嫌誹謗，日前卻從原告變成違背職務行賄罪的被告，檢察官為釐清京華城容積率暴增緣由，16日再傳陳玉坤出庭偵訊4小時後請回。

▲▼京華城董事長陳玉坤。（圖／記者劉昌松攝）

▲京華城董事長陳玉坤涉嫌行賄罪遭檢察官傳喚出庭後離開北檢。（圖／記者劉昌松攝）

京華城案目前已曝光的涉案被告包括，已遭收押禁見的有涉嫌圖利罪的柯文哲、前副市長彭振聲，涉嫌行收賄罪沈慶京、市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民共5人，另外陳玉坤涉嫌違背職務行賄罪交保1200萬元、前都發局長黃景茂交保涉圖利罪500萬元、前兵役局長朱亞虎與現任都委會執行秘書邵琇珮都請回，應曉薇辦公室執行長王尊侃交保500萬元、助理陳佳敏交保200萬元。

其中角色轉換最具戲劇性的，是京華城董事長陳玉坤，在6月17日時，因為不滿台北市議員游淑慧向媒體透露，京華城案「金流有異狀」，特地發新聞通知，並親自到台北地檢署按鈴，控告游淑慧涉嫌加重誹謗罪，檢察官也曾為此傳喚陳玉坤出庭，作證釐清提告範圍與內容。

▲▼京華城董事長陳玉坤控告台北市議員游淑慧妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳玉坤曾大動作控告質疑京華城案圖利的市議員游淑慧涉嫌妨害名譽。（資料照／記者劉昌松攝）

不過北檢早在5月2日就分他字案，針對柯文哲市長任內的京華城、北士科等重大政策案件疑似圖利案展開調查，就在檢察官指揮廉政署調查京華城改建容積率，從560%暴增為840%的轉折之際，市議員應曉薇突在8月27日企圖離境，檢廉緊急拘提應曉薇，並在28日發動大搜索。

陳玉坤毫無預警地被以涉嫌違背職務行賄等罪嫌遭搜索約談後，被檢察官諭令1200萬元交保候傳，成為京華城案目前除了在押的柯文哲、沈慶京等被告之外，遭最嚴厲強制處分的被告，由於沈慶京涉嫌利用威京集團公關費，行賄應曉薇等公務人員，專案小組懷疑擔任京華城董事長的陳玉坤不但對容積案發展知之甚詳，可能也了解行賄金流，因此16日再次傳喚陳玉坤出庭釐清案情。

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