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被張益贍控「常告人騷擾」　黃瀞瑩怒要求道歉：該被社會唾棄的人！

▲▼民眾黨前中央委員張益贍批「學姐」黃瀞瑩常告人騷擾，使黃瀞瑩發文要求張道歉。（圖／翻攝自Facebook／黃瀞瑩）

▲民眾黨前中央委員張益贍批「學姐」黃瀞瑩常告人騷擾，使黃瀞瑩發文要求張道歉。（圖／翻攝自Facebook／黃瀞瑩）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員鍾小平狂打民眾黨主席柯文哲京華城案，被國民黨桃園市議員詹江村質疑，想追民眾黨前桃園市議員候選人曾姸潔不成惱羞成怒；民眾黨台北市議員黃瀞瑩也透露，鍾曾在2024年立委選戰前「奪命連環摳」。民眾黨前中央委員張益贍16日批評，黃瀞瑩曾因不想選立委，跑去提告市府顧問騷擾，暗指前台北市政顧問劉嘉仁；對此，黃瀞瑩晚間發文要求張益贍道歉。

張益贍16日在政論節目表示，過去民眾黨曾為了要提名黃瀞瑩在士林、北投選立委，但黃瀞瑩認為選不上就不想選，且不想幫政黨衝高政黨票，「因為我們都知道民眾黨要區域選贏很難，但可以衝高政黨票，她（黃瀞瑩）不願意，不願意用的方法，也是用騷擾的理由，去告了一個所謂市府顧問說騷擾她。」

張益贍提及，「其實那個市府顧問只是跟她講說『可不可以去跑士林北投選區的相關樁腳』，不斷跟她說『可不可以去跑』，可能也是電話打太多，她就覺得被騷擾。她主張已經不只一次了，我奉勸士林北投的基層選民，黃瀞瑩很常告人騷擾，所以你們跟她接觸的時候要注意，要保持一點距離，免得她又告你說是騷擾，士林北投選民注意，黃瀞瑩跟你拜票的時候，請你保持距離。」

而張益贍所指的市府顧問，疑似就是在說2019年黃瀞瑩擔任台北市政府副發言人時，被爆出短時間從主任研究員一路升任市政顧問的劉嘉仁，涉嫌多次藉職務之便，把黃瀞瑩找到辦公室裡「閉門密談」，還常常傳訊息給黃，讓黃感到不舒服；當年擔任台北市長柯文哲在議會備詢時證實此事，並強調將2人工作隔離。

面對張益贍的言論，黃瀞瑩16日晚間於臉書發出截圖，表示「很抱歉，原來當初我錯在不夠勇敢。這一次，我要為自己勇敢。在他眼中，我是一個該被遠離的人。但這一次我要大聲說，在你我心中，他才是該被社會唾棄的人。請這個人，為他的所作所為道歉。」

▼「學姐」黃瀞瑩、時任台北市長柯文哲、時任台北市府顧問劉嘉仁。（組合圖／記者湯興漢、李毓康攝）

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