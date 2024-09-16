少碰超加工食品！每吃下10%「糖尿病風險飆升17%」　這4食物最危險

▲研究顯示，超加工食品恐將引發第二型糖尿病，提醒民眾特別留意。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

長期以來，超加工食品（ultra-processed food）因富含卡路里、糖分、脂肪，以及鹽，被視為健康殺手。最近，在《刺胳針》上發表的最新研究更揭示，其中有4種超加工食品還可能引發第二型糖尿病，民眾務必要特別留意。

據《紐約郵報》報導，這項由倫敦大學學院（UCL）肥胖、糖尿病和內分泌學教授巴特漢姆（Rachel Batterham）所領導的研究，分析了31.2萬名來自8個歐洲國家的參與者在購買超加工食品方面的消費情況，並對他們進行了平均11年的追蹤調查，期間有近1.5萬人最終患上第二型糖尿病。

研究結果顯示，鹹味小吃、加工肉類、即食食品，以及含糖或人工甜味劑的飲料是風險最高的超加工食品，而人們在超加工食品方面的消費每增加10%，糖尿病風險也將隨之增加17%。研究人員指出，並非所有超加工食品在健康風險方面都是相同的，鹹味小吃和含糖飲料的風險特別高，而麵包、餅乾、早餐穀物、糖果和甜點，以及植物性替代品與糖尿病的發病率關聯較低。

研究建議，民眾可以將超加工食品替換成雞蛋、牛奶、水果等未加工或最低限度加工的食品，來降低糖尿病風險。報導稱，肥胖與第二型糖尿病如今已成為普遍存在的公共健康危機，因此人們應學會選擇正確的飲食方式，來保證身體健康。