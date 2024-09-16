　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

少碰超加工食品！每吃下10%「糖尿病風險飆升17%」　這4食物最危險

▲▼香腸,培根,火腿,加工食品。（圖／CFP）

▲研究顯示，超加工食品恐將引發第二型糖尿病，提醒民眾特別留意。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

長期以來，超加工食品（ultra-processed food）因富含卡路里、糖分、脂肪，以及鹽，被視為健康殺手。最近，在《刺胳針》上發表的最新研究更揭示，其中有4種超加工食品還可能引發第二型糖尿病，民眾務必要特別留意。

據《紐約郵報》報導，這項由倫敦大學學院（UCL）肥胖、糖尿病和內分泌學教授巴特漢姆（Rachel Batterham）所領導的研究，分析了31.2萬名來自8個歐洲國家的參與者在購買超加工食品方面的消費情況，並對他們進行了平均11年的追蹤調查，期間有近1.5萬人最終患上第二型糖尿病。

研究結果顯示，鹹味小吃、加工肉類、即食食品，以及含糖或人工甜味劑的飲料是風險最高的超加工食品，而人們在超加工食品方面的消費每增加10%，糖尿病風險也將隨之增加17%。研究人員指出，並非所有超加工食品在健康風險方面都是相同的，鹹味小吃和含糖飲料的風險特別高，而麵包、餅乾、早餐穀物、糖果和甜點，以及植物性替代品與糖尿病的發病率關聯較低。

研究建議，民眾可以將超加工食品替換成雞蛋、牛奶、水果等未加工或最低限度加工的食品，來降低糖尿病風險。報導稱，肥胖與第二型糖尿病如今已成為普遍存在的公共健康危機，因此人們應學會選擇正確的飲食方式，來保證身體健康。

ET快訊
「行人優先區起終點標誌」將上路　限速並禁按喇叭
快訊／中信金併新光金　金管會不准
兄弟啦啦隊重磅增加7位新血　全員曝光
台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　85.9萬起
快訊／101董座賈永婕遭死亡威脅　「歹徒要殺她」！
中正二偵查隊長拔官！北市警局公布新一波人事
快訊／賓士副駕落跑了！猛撞釀1死6傷
快訊／台南多車追撞　現場大塞車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國大媽大鬧羽田機場！互抓頭髮怒吼「妳先打我的」　日警超無奈

少碰超加工食品！每吃下10%「糖尿病風險飆升17%」　這4食物最危險

想參戰抗俄！槍手喊「願為烏克蘭犧牲」　曾出書狂罵川普

中國切斷補給　南海菲艦人員「吃粥喝雨水」強撐3週

要求資方加薪！印度三星家電廠「罷工7天」產線斷　警逮捕104名勞工

惡夫勒索嫁妝不滿足　印度人妻遭「亂棍狂毆」活活打死

北韓最快下個月討論修憲！稱南韓為「頭號敵國」　有事可武力占領

戰爭折損太大！普丁要全國齊拚生育率　鼓勵女性「上班中愛愛」

逾千人喪生！豪雨強襲中西非及中歐　奈及利亞鱷魚、毒蛇沖上街

川普遇襲！　馬斯克諷「怎沒人想殺拜登、賀錦麗」被罵爆刪文

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

中國大媽大鬧羽田機場！互抓頭髮怒吼「妳先打我的」　日警超無奈

少碰超加工食品！每吃下10%「糖尿病風險飆升17%」　這4食物最危險

想參戰抗俄！槍手喊「願為烏克蘭犧牲」　曾出書狂罵川普

中國切斷補給　南海菲艦人員「吃粥喝雨水」強撐3週

要求資方加薪！印度三星家電廠「罷工7天」產線斷　警逮捕104名勞工

惡夫勒索嫁妝不滿足　印度人妻遭「亂棍狂毆」活活打死

北韓最快下個月討論修憲！稱南韓為「頭號敵國」　有事可武力占領

戰爭折損太大！普丁要全國齊拚生育率　鼓勵女性「上班中愛愛」

逾千人喪生！豪雨強襲中西非及中歐　奈及利亞鱷魚、毒蛇沖上街

川普遇襲！　馬斯克諷「怎沒人想殺拜登、賀錦麗」被罵爆刪文

南方澳6間美食懶人包！必吃無名早餐店、比臉大蝦餅　再喝鮮魚湯

「黑豹」阿巴西旅日職籃　首場公開賽上演暴力火鍋秀

快訊／中信金併新光金　金管會不准

中國大媽大鬧羽田機場！互抓頭髮怒吼「妳先打我的」　日警超無奈

「行人優先區起終點標誌」10／1上路　限速並禁按喇叭

中信啦啦隊重磅增加7位新血「全員曝光」！　名單驚見孫生前女友Wendy

中秋假期「酒駕零容忍、執法無假期」　呼籲民眾落實交通安全

機器人妖股被盯上！台灣精銳關不住仍飆漲停　菱光半個月漲87%

台東舊站特區違停亂象　縣府呼籲民眾守法

父兄不畏舟車勞頓之苦　台東植物人提前慶中秋

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

國際熱門新聞

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

「可頌造型燈」爬螞蟻　她咬一口傻眼：是真貨！

暗殺川普槍手「狂挺台灣」　想募外籍兵來台

快訊／再躲死劫！　川普發聲了

川普小白球打到一半！球場附近傳槍響

比爾蓋茲警告：25年內再爆傳染病「大流行」

「台灣有事」若出兵　中國飛彈可能打向日本

4人爽包2排座位　她飛機選位撇步被罵

即／拜登發聲！　得知「川普沒事」鬆一口氣

她表態挺賀錦麗後　川普發文「我恨泰勒絲」

2020年來首次！　聯準會預料將宣布降息

槍手距離川普僅270公尺　現場還架GoPro

威廉祝哈利40歲生日快樂　手足情破裂傳2年沒講話

日本每4位高齡者　有1人在工作

更多熱門

相關新聞

全世界最年長！　33歲「貓瑞」過世了

全世界最年長！　33歲「貓瑞」過世了

全球最年長的貓咪「蘿西」（Rosie）近日在英國諾福克郡的家中離世，享年33歲，壽命等同於人類的152歲。她73歲的主人莉拉布里塞特（Lila Brissett）悲痛表示，「我們一起度過了美好的時光，我非常想念她。」

英政壇6大咖籲　鬆綁烏克蘭武器限制

英政壇6大咖籲　鬆綁烏克蘭武器限制

英監獄太擠提前放1700囚！他一出獄就性侵

英監獄太擠提前放1700囚！他一出獄就性侵

哈里王子滿40歲獲2.9億大紅包　還免稅

哈里王子滿40歲獲2.9億大紅包　還免稅

俄羅斯控6英外交官從事間諜活動　英國怒斥

俄羅斯控6英外交官從事間諜活動　英國怒斥

關鍵字：

英國刺胳針第二型糖尿病超加工食品ultra-processed food

讀者迴響

熱門新聞

中秋愈來愈少人烤肉！網曝最大原因

1歲男童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年命喪保母家

快訊／美女記者捲洩密！　臭臉快閃上車

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

外資開槍降評！股王信驊摜跌停　一張賠47萬

快訊／竹市虎林國中前「賓士猛撞」釀1死6傷！　學童躺地不起

託丫頭買演唱會票放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

徐少強小30歲愛妻也離世

快訊／小沈1500涉洩密！　馬郁雯遭傳喚了

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」

保時捷撞癱孝子拒賠　女律師免費幫母子討公道

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面