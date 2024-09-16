等同人類152歲！全世界最年長「貓瑞」33歲過世　主人哀悼：想念她

▲ 「蘿西」近日在家中離世。（翻攝X@greenhousehasan）

圖文／鏡週刊

全球最年長的貓咪「蘿西」（Rosie）近日在英國諾福克郡的家中離世，享年33歲，壽命等同於人類的152歲。她73歲的主人莉拉布里塞特（Lila Brissett）悲痛表示，「我們一起度過了美好的時光，我非常想念她。」

根據英國《每日郵報》報導，蘿西1991年出生，今年6月1日才剛過33歲生日。蘿西原來的主人因為對貓過敏，將她送到收容所，而喪偶的布里塞特曾經救援過一隻受虐貓、一隻流浪狗，最後她收養了蘿西，從此一起住在1樓的公寓裡，生活了33年。

▲ 蘿西與主人布里塞特。（翻攝woopets.com）

蘿西外貌獨特，據說她的母親是一隻灰色布偶貓，父親則是一隻薑黃色的貓，因此蘿西有著一條濃密的「松鼠尾巴」。布里塞特回憶，蘿西非常有個性，每天按時吃東西、吃Purina One貓糧、在固定的時間使用貓砂盆。

在蘿西晚年生涯，她幾乎都待在室內，最喜歡做的事情就是吃飯、睡覺，經常躺在窗邊休息。布里塞特說，她時常要檢查蘿西是否還在呼吸，因為擔心她有一天過世，心中一定會留下巨大的空虛。最終蘿西在家中安詳離世，布里塞特說，「雖然她身體狀況不佳，但我很感激，我們共度了許多時光。」

▲ 蘿西去年過32歲生日。（翻攝woopets.com）

報導指出，根據「金氏世界紀錄」（Guinness World Records），目前在世最高齡的貓咪是27歲，但蘿西已經超越這個紀錄，金氏世界紀錄發言人曾建議布里塞特為蘿西申請金氏世界紀錄，但布里塞特沒有去進行官方認證。而金氏世界紀錄最長壽貓咪，是來自美國德州的「奶油泡芙」（Creme Puff），牠於1967年出生、2005年過世，活了38歲又3天。

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