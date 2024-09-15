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呼籲「鬆綁烏克蘭武器限制」　英政壇6大咖警告：否則普丁更大膽

▲基輔主張，「暴風影」飛彈等遠程武器能夠扭轉戰局。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）14日披露，英國前首相強生（Boris Johnson）與5名時任國防大臣聯合呼籲，工黨政府應該盡速允許烏克蘭對俄羅斯境內使用遠程飛彈，否則普丁恐怕更加大膽。

報導指出，強生與5名時任保守派國防大臣，包括夏普斯（Grant Shapps）、華勒斯（Ben Wallace）、威廉森（Gavin Williamson）、摩丹特（Penny Mordaunt）、佛克斯（Liam Fox），聯合對首相施凱爾（Keir Starmer）發出上述呼籲。

強生等人認為，即使缺乏美國支持，也應該批准烏克蘭使用英製遠程武器，打擊俄羅斯境內目標。他們還警告施凱爾，「任何進一步的延遲，都將讓普丁更加大膽。」

▲▼英國新任工黨首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

▲工黨籍的首相施凱爾於今年7月上任。（圖／路透）

數月以來，烏克蘭總統澤倫斯基一直懇求盟國，允許烏克蘭向俄羅斯境內發射西方遠程飛彈，包括美國的ATACMS遠程飛彈、英國的暴風影飛彈（Storm Shadow），以限制莫斯科發動攻擊的能力。儘管施凱爾與拜登13日在華府會談中論及此事，但尚未對外宣布任何決定。

一些華府官員懷疑，此舉是否能夠對戰局造成重大影響。普丁也說，如果西方真的放行，將等同於與俄羅斯直接作戰。

此前，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於6日反駁了遠程打擊能夠改變戰爭局勢的觀點。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11日卻透露，美國願意隨時「調整政策」因應戰情，被解讀為暗示白宮即將鬆綁限制。

 
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