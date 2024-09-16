中國切斷補給　南海菲艦人員「吃粥喝雨水」強撐3週

▲ 菲律賓馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）撤離仙賓暗沙。（圖／翻攝自X）

文／中央社記者林行健馬尼拉16日專電

在南海仙賓暗沙一帶與中國海警船對峙5個月的菲律賓海岸防衛隊巡邏艦，昨天被迫撤回母港。菲方官員坦承，由於中方阻攔運補，撤船之前3週，艦上人員僅能吃粥充飢、喝雨水止渴。

菲律賓政府4月間懷疑中國意圖在仙賓暗沙一帶填海建造人工島，於是派遣海防隊巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）長駐，監看中方動向。

但海防隊昨天以天候惡劣、艦上食物及飲水短缺、人員患病為由，撤回馬格巴努亞號。

海防隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天在記者會上說，菲方撤船主因是天候惡劣，中方也撤離了他們的船隻。截至昨天，菲國僅監控到中方11艘可疑民兵船留在仙賓暗沙，海警船、軍艦及醫護艦都已駛離。

但塔瑞耶拉坦承，從8月開始，中國海警船以衝撞方式阻撓菲國為馬格巴努亞號運補，導致艦上食物及飲水短缺。3週前開始，艦上人員只能吃稀粥度日，導致身體虛弱。

另外，馬格巴努亞號駐守仙賓暗沙海域長達5個月，雖然艦上有海水淡化器，但濾網早已超出負荷報廢，艦上人員只能儲存雨水飲用；沒有下雨的時候，只能喝冷氣機凝結的水滴。

塔瑞耶拉表示，返回巴拉旺島（Palawan）母港後，艦上有4人因脫水而必須打點滴，但休養後已無大礙。

▲ 馬格巴努亞號（左）與中方船隻發生撞擊。（圖／翻攝中國海警局）

他強調，暫時撤船不代表菲國放棄仙賓暗沙主權，重申海防隊會派其他船到這片海域。至於船艦大小、數目、巡航或長駐等細節，則因機敏性而未對外透露。

塔瑞耶拉說，仙賓暗沙海域廣及137平方公里，擁有兩座潟湖，每座潟湖都有多個出入口；如此大的面積，中方很難阻擋菲船前往巡邏或部署。

至於之前中方為何能阻擋菲律賓補給船，塔瑞耶拉指出，因為馬格巴努亞號長駐在那裡，中方明確知道菲律賓補給船去向。

塔瑞耶拉表示，菲律賓這次撤回馬格巴努亞號，與菲中兩國外交部次長級官員11日在北京召開的南海問題雙邊磋商機制無關，純粹是為了艦上人員健康與安全而做的決定。

另一方面，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）最近接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪時說，如果中方「奪取」菲律賓海軍登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre），將是「戰爭行為」。

鐵歐多洛說，菲律賓對此勢必作出回應，且預期美國出手支援。

菲律賓與美國簽有共同防禦條約（MDT）。

鐵歐多洛表示，馬德雷山號不是一艘廢艦，而是菲律賓國家主權和領土的一部分。

菲律賓於1999年把老舊登陸艦馬德雷山號拖到仁愛暗沙擱淺，作為菲律賓主權的象徵。中國多次為馬德雷山號「非法坐灘」向菲律賓提出外交抗議。

菲律賓、中國、台灣、越南、馬來西亞、汶萊等聲索方在南海存在主權爭議。

中國援引歷史依據，主張擁有南海大部分區域主權；菲律賓則援引聯合國海洋法公約（UNCLOS），主張可獨享200海里專屬經濟區資源，兩國南海爭議近年不斷加劇。

仙賓暗沙和仁愛暗沙都位於菲律賓專屬經濟區範圍內。（編輯：陳妍君）