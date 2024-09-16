快訊／朱國榮棄保逃亡　「超跑達人」等10共犯涉掩護一審判決曝

▲國寶集團總裁朱國榮（中）棄保5億餘元躲國外，留下「助逃團」10共犯在台被起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「殯葬大亨」的國寶集團總裁朱國榮，去年（2023年）棄保5億餘元逃亡海外、下落不明，台北地檢署依《入出國及移民法》，起訴涉提供遊艇助朱偷渡的「超跑達人」周哲男等10人，周男否認參與逃亡計畫、自稱遭朱矇騙，其餘共犯也多半不認罪，台北地院今（16日）判周男1年2月，船長鍾明華1年，其餘共犯6月到10月不等，3人無罪。可上訴。

從事租賃行業、被稱為「超跑達人」的周哲男，人脈廣闊，在台中商銀前董事長王貴鋒涉挪用逾11億元公款案中，也因出租私人飛機給王奢華享受等行為被起訴。周男本案出庭表示受朱國榮照顧，但不清楚朱的許多事，後悔做了錯誤決定，讓朱搭他的船順道出海。

▲「超跑達人」周哲男被控提供遊艇掩護朱國榮潛逃出境，涉犯《入出國及移民法》等罪嫌，北院一審判他1年2月徒刑。（圖／記者黃哲民攝）

周哲男承認涉犯《刑法》第164條藏匿人犯罪、《入出國及移民法》第73條利用船舶運送非運送契約應載之人至他國罪，前者法定可判2年以下徒刑、後者最重可判5年徒刑。

但周哲男否認涉犯《入出國及移民法》第72-1條使受禁止出國處分之國民出國且為首謀罪，此罪法定至少判刑5年，周也否認涉犯同法第74條受禁止出國（境）處分而出國（境）罪，法定可判5年以下徒刑。

▲朱國榮逃亡通緝案，女友陳宛暄的爸爸陳泰壽（左）涉藏匿人犯罪，北院一審判他10月徒刑。（圖／記者劉昌松攝）

周哲男的律師團主張，《入出國及移民法》首謀罪嫌，今年（2024年）3月1日才施行，周男去年9月20日已自首，「這是最具體的終止犯行時間」，也因周男自首交代實情，檢警才查明朱國榮逃亡時間與路線，檢方起訴這項罪嫌已違反不溯及既往原則。

鍾姓船長與2名船員兒子均辯稱，駕駛本案遊艇從事客戶既定行程，客戶臨時夾帶1名來歷不明的乘客，他們不敢拒絕，以免惹來報復，他們在本案為邊緣角色，不認識朱國榮，也都自首並反省，請求寬恕罪責。

▲朱國榮逃亡通緝案，船長鍾明華（左）被起訴涉犯《入出國及移民法》，北院一審判他1年徒刑。（圖／記者劉昌松攝）

被控安排包機助朱國榮逃亡的夏姓鑽石商夫妻，辯稱諮詢過香港外籍律師，確認幫忙朱搭機沒違法，還請這位外籍律師來台出庭作證，但被檢方反問是否了解我國法令、不能幫助被限制出境、出海的人離境，夏男等人答不出來。

現年72歲的朱國榮據傳有台幣百億元身價，因涉犯龍邦公司、台灣人壽2件炒股案，共被判刑24年，另有4案審理中，他被法院限制出境、出海，卻於去年9月7日到住處轄區派出所完成例行報到後，當晚周哲男開車載他直奔台南安平港，搭周男的遊艇由鍾姓船長父子3人載往菲律賓佬沃。

▲▼朱國榮逃亡通緝案，船長鍾明華之子鍾佳融（上右）、鍾佳汶（下左）均涉犯《入出國及移民法》，北院一審判2人各10月徒刑。（圖／記者劉昌松攝）

朱國榮持萬那杜護照入境菲律賓，與搭機從台灣前來會合的32歲女友陳宛暄，一起坐私人飛機輾轉逃亡。此事震動法院與檢方追查哪個環節出紕漏，朱先前所繳各案件保釋金共5億1700萬元，陸續被法院宣告沒收，他與陳宛暄均被通緝，高檢察署也註銷朱、陳2人護照。

周哲男同月（9月）底，與鍾姓船長父子3人向警方自首，檢方查明朱國榮找陳宛暄父親冒充他，先到香港申辦萬那杜護照交給他，可免簽入境大英國協、俄羅斯等地，再由夏姓鑽石商與台籍林姓妻子安排搭機從菲律賓到萬那杜，接著轉往以色列卻遇到以阿軍事衝突，朱、陳2人改往莫斯科，目前行蹤成謎。

▲朱國榮逃亡通緝案，友人林郁芬外籍丈夫夏立杰（左）涉藏匿人犯，北院一審判他6月徒刑、得易科罰金。（圖／記者劉昌松攝）

檢方並查出，陳宛暄與朱國榮逃亡後，陳母與陳女弟弟在台灣照料朱、陳2人的兒子，還幫陳女繳納境外刷卡的信用卡費；朱的曾姓秘書全權處理朱、陳逃亡在外的費用，以及撥款給陳女家人花用。

台北地檢署今年（2024年）5月27日，起訴周哲男等10人涉犯藏匿人犯、違反《出入國及移民法》等罪嫌。

▲朱國榮逃亡通緝案，友人林郁芬涉藏匿人犯，北院一審判她6月徒刑、得易科罰金。（圖／記者劉昌松攝）

北院今天一審宣判，周哲男依違反《入出國及移民法》判刑1年2月；船長鍾明華（同上罪）判刑1年；鍾的2個船員兒子（同上罪）各判刑10月；陳宛暄之父陳泰壽，涉犯藏匿人犯罪，判刑10月；陳妻與兒子無罪。鑽石商夏立杰與妻子林郁芬，涉犯藏匿人犯罪，各判刑6月、皆得易科罰金18萬元；朱國榮曾姓女秘書無罪。