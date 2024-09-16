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自己財產自己護　台南三星科技企業義消成軍

▲台南市消防局第五大隊16日辦理「三星科技公司企業義消成軍典禮」，新進企業義消於8月5、6兩日接受消防局第五大隊辦理的基礎訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊16日辦理「三星科技公司企業義消成軍典禮」，新進企業義消於8月5、6兩日接受消防局第五大隊辦理的基礎訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五大隊16日辦理「三星科技公司企業義消成軍典禮」，新進企業義消於8月5、6兩日接受消防局第五大隊辦理的基礎訓練，平時能擔任廠內種子教官，災害發生時可立即緊急應變，保護公司自己的財產減少廠方損失，也可協助在地歸仁消防分隊執行救災救護工作。

▲台南市消防局第五大隊16日辦理「三星科技公司企業義消成軍典禮」，新進企業義消於8月5、6兩日接受消防局第五大隊辦理的基礎訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鑒於三星科技為區域的大型工廠，且場內有重要設備，董事長柯吉源對於火災風險非常重視，秉持「自己財產自己保護」的觀念，非常支持本次企業義消的成軍，更積極招募廠內有志青年加入企業義消行列。同時鑒於歸仁分隊出勤南關區山林草火次數頻繁，因此透過三星科技社會福利慈善事業基金會捐贈15套森林防火消防衣，讓消防人員出勤雜草火警時更能迅速完成任務。

本次企業義消的成軍典禮在歸仁分隊的指導下，由6名有意願參與企業義消人員操作滅火器及瞄子向射水把射水，展示平時訓練成果。

▲台南市消防局第五大隊16日辦理「三星科技公司企業義消成軍典禮」，新進企業義消於8月5、6兩日接受消防局第五大隊辦理的基礎訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，加入義消不僅是救人救自己，更是累積功德最快的方式，讓我們一起來努力守護家園、保護這個城市的安全；也鼓勵企業場所業者擇派員工加入義消行列，藉此培植員工初期消防救災應變能力，提升場所自我消防防護能量。

消防局局長李明峯更表示，消防局在市長黃偉哲大力支持推動下，各項裝備器材及訓練也不斷提升，同時也推廣企業義消及企業防災工作讓城市安全更加完善，期望透過各廠家的消防應變種子人員，在經過消防局新進義消48小時及未來定期的消防專業訓練，能讓廠家具備初期應變及搶救的能量，同時也能建立起各廠家間的消防聯防機制。

▲台南市消防局第五大隊16日辦理「三星科技公司企業義消成軍典禮」，新進企業義消於8月5、6兩日接受消防局第五大隊辦理的基礎訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第五大隊大隊長鄭誌峰強調，廠方平時須落實自衛消防編組訓練，才能在災時正確應變，發揮通報、滅火、避難引導、救護及安全防護的功能，而其中企業義消就擔任重要角色。

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