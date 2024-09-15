台南安平港濱歷史公園展陳8架除役軍機　黃偉哲：認識空軍戰功彪炳事蹟

▲台南市政府15日舉辦「空軍英雄翱翔萬里—除役軍機台南展示」感謝儀式，由台南市長黃偉哲親自頒贈感謝狀，向各界鼎力協助表示謝意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為感謝空軍司令部協助台南市向國防部申請8架曾執行守護台海安全的除役軍機展陳於安平港濱歷史公園，台南市政府15日舉辦「空軍英雄翱翔萬里—除役軍機台南展示」感謝儀式，由台南市長黃偉哲親自頒贈感謝狀，向各界鼎力協助表示謝意。

包括空軍第一聯隊隊長姜懿修將軍、空軍第六混合聯隊隊長楊炳申將軍等軍方代表，以及多個官士兵團體代表與貴賓，皆到場共襄盛舉。

黃偉哲表示，每架除役戰機都是戰功彪炳，戍守著台海安全，背後有許多保家衛國的故事，可謂是國家的珍寶，感謝空軍官兵為國家安全犧牲奉獻，作為地方政府，除了希望能讓市民認識這些除役戰機及事蹟，同時也盼進一步強化全民國防教育。

文化局指出，為推動全民國防教育與保存軍事文化，台南市自2022年起向國防部申請各式除役軍機於台南轄內展示，國防部於2022年起陸續撥贈F-5E戰鬥機、F-5F戰鬥機、F-104A星式戰鬥機、T-28A教練機、T-33噴射教練機、S-2A反潛機、S-70C-1搜救直升機、HU-16A信天翁式水陸兩用機等8架除役軍機。

文化局說明，除役軍機申請展陳的審查程序嚴謹，關於移運、組裝、展陳、維護等各項計畫均有一定品質要求，今天所見除役軍機能於安平港濱歷史公園展陳實屬不易，期待未來市民來到港濱歷史公園，除了能享受港濱海景之外，也能夠在台南與國際接觸交流的重要海上門戶－「安平港」，認識軍事文化資產與其背後所蘊含的台灣歷史。

文化局進一步提到，上述8架軍機與德陽軍艦，曾肩負著維護國家安全、戰鬥、訓練、救護等不同功能，更是台灣歷史演進重要的物質見證者及述說者，感謝國防部及相關單位的協助，得以順利將富有意義的軍事文化資產放置於安平港濱歷史公園、二空文化園區等地，符合安平港作為台南與國際接觸交流的重要海上門戶之歷史意象，亦能串連安平德陽艦園區，提升安平二鯤鯓地區的觀光效益。