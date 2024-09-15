卓榮泰視察台南漁電共生案場　黃偉哲：全力配合中央發展綠電保護農漁業

▲台南市長黃偉哲15日陪同行政院長卓榮泰及中央部會團隊，前往台南七股區視察漁電共生案場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市長黃偉哲15日陪同行政院長卓榮泰及中央部會團隊，前往台南七股區視察漁電共生案場，該案場是由志光能源股份有限公司申設，土地面積共計114公頃，其中綠能設施佔43公頃，並規劃養殖文蛤、烏魚、石斑魚苗、虱目魚及白蝦。

黃偉哲強調，將全力配合中央發展能源轉型政策，而綠電發展過程中，也會確保農漁民權益，他並呼應卓院長重申的立場，若發現案場有違規或不法情事，將絕不姑息。





黃偉哲表示，台南非常重視農漁產業發展，推動漁電共生政策過程中，為避免無養殖事實之情事，市府已啟動跨局處合作，每個月定期召開會議，嚴格把關，加強案場稽核。如有案場未依計畫內容使用，且不在期限內改善，立即依法廢止容許，以確保養殖漁業的穩健生產。





黃偉哲強調，綠能產業的發展有其必要性，正如先前輝達執行長黃仁勳所言，電力供應對AI產業十分重要，亞馬遜也有計畫在台灣投入50億元設立資料中心，並指定要綠能供電。對於各界可能有疑慮的地方回饋制度或與民爭地等，市府一定會比照法規辦理，在維護農漁基本產業的同時，南市府必全力配合中央把關綠電發展。





台南市政府經濟發展局指出，近期國際大廠超微、美光、台積電陸續投資台南，強化台南位於台灣半導體產業「矽盾」核心角色，基於整體城市與產業發展用電需求，擴大AI及半導體聚落能量，強化提升台南自主發電有其必要性。台南擁有絕佳日照條件，市府支援中央綠能政策，持續穩健推動太陽能發電，累計至今年8月31日止，太陽光電同意備案共12820件，備案容量約4.6GW，預估年發電量約59.85億度。





台南市政府指出，市府自2021年5月13日起，結合廉政署、經濟部政風處、法務部調查局、台南市調查處及台南憲兵隊等單位共同辦理3場廉政座談會，透過一系列綠能企業廉政作為，並於2023年2月24日正式成立「台南市經濟發展局企業服務廉政平台–太陽光電業務聯繫中心」，由政風室擔任聯繫中心秘書單位，透過召開聯繫會議、舉辦企業座談等強化行政透明作為等一系列活動、積極協助光電產業強化企業誠信經營理念。



今日視察志光漁電共生案場，由行政院長卓榮泰領隊，由行政院發言人李慧芝、經濟部長郭智輝、法務部長鄭銘謙、經濟部能源署長游振偉、調查局長陳白立、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長劉米山等陪同；立法委員郭國文、賴惠員、陳亭妃及市議員蔡蘇秋金、余柷青也都親自出席關心。