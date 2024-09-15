　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

亞洲首演在台南　台南藝術節搶看小甜甜布蘭妮的人生故事

▲2024台南藝術節以「夢向明日的港口」為主題，系列節目將於10月26日登場，民眾搶看小甜甜布蘭妮的人生故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台南藝術節以「夢向明日的港口」為主題，系列節目將於10月26日登場，民眾搶看小甜甜布蘭妮的人生故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南藝術節以「夢向明日的港口」為主題，系列節目將於10月26日登場，套票優惠現正熱賣中；這屆特別呼應台南400「世界交陪」主軸，規劃多元國際展演節目，透過青年成長、信仰認同、族群遷徙等議題探尋城市未來發展方向。

國際演出節目包括德國柏林劇團《我就是小甜甜布蘭妮，不然呢?》由「100位最重要的年輕東德人」導演莉娜•布萊許執導，知名女演員辛娜•馬頓斯主演，帶觀眾深入探索流行音樂的真實與真誠。劇中將布蘭妮的人生故事變成一面鏡子，反映出年輕女性在社會中的處境。本劇受到德國《時代》雜誌、紐約時報等媒體的好評，在德國連演兩年多場場完售，觀眾無不目不轉睛。

法國小宛然劇團《奧德賽》，以跨文化偶戲的獨特方式，演繹希臘神話經典。由法國藝術家班任旅精心打造，融合台灣傳統布袋戲的精湛技藝，加上水晶風琴的獨特音色，帶觀眾踏上跨越東西方的奇幻冒險。不僅受邀於法國各大戲劇節演出，更曾在台北龍山寺前演出，創下首位外國藝術家向台灣神明獻藝的紀錄，此次演出於台南延平祠、歸仁仁壽宮、鹽水武廟，期待與台南廟宇文化激盪出璀璨火花。

台灣與德國藝術家聯手打造聚合舞Polymer DMT《我的名字，Kim》，以舞蹈帶領觀眾穿越時空，探索一個跨越三代的動人移民故事。改編自暢銷半自傳小說，由作者親自參演，呈現融合舞蹈、文學和影像的視覺盛宴。透過舞者們的肢體語言，感受橫跨亞洲、美洲和歐洲的情感之旅，探索歷史如何影響了一整代人。

▲2024台南藝術節以「夢向明日的港口」為主題，系列節目將於10月26日登場，民眾搶看小甜甜布蘭妮的人生故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

德國KMZ集體創作體《咖啡加糖?》透過投影、偶戲與現場音樂創造出視覺強大的演出能量，從一杯咖啡出發，帶領觀眾探索薩爾瓦多的殖民歷史，宛如台灣的米糖相爭一樣激烈，不僅榮獲2021年弗里茨沃特曼獎(Fritz-Wortelmann-Preis)、 2022 年阿爾高獎(Aargauer Förderpreis)的青少年形體劇場最佳新秀獎，更能讓觀眾重新審視全球化下的不公平現象。

2024台南藝術節不僅展現台南的文化底蘊，更帶領古都航向世界舞台，讓我們一起從在地出發，與世界相遇!台南藝術節於OPENTIX售票系統（https://reurl.cc/oyRQA3）熱烈販售中，更推出包含套票75折及青年席位（文化幣）專屬優惠5折等多種購票優惠。更多詳細資訊，可參考活動官網（網址：https://tnaf.tainan.gov.tw/）。

ET快訊
高雄國賓、THE ONE超高容積率都他核定？　吳敦義怒駁斥
小鬼過世4年了　歐漢聲PO他生前1照片！對話惹鼻酸
買到15盒「小楊哥月餅」　老闆哭訴：沒臉送人！
快訊／新北女7F墜樓亡！　大樓管理員驚：不認識
買紅茶會選哪家？他推「這2間」都不是手搖飲店　網贊同：會回甘
快訊／加油等等！　明起油價大降
王陽明打籃球被蓋「火爆畫面遭挖」！網嗆：惱羞喔　他193字還

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中秋月圓人團圓　 全興資源再生舉辦異國烤肉一解移工思鄉情懷

中秋假期堅守崗位護交安　里港警分局長慰問員警辛勞

亞洲首演在台南　台南藝術節搶看小甜甜布蘭妮的人生故事

農產飄香下營文化節　南消二大隊推廣住警器重要性

屏東台電長青感恩音樂傳遞愛　81位爺奶同慶中秋

說到做到！展現魄力和決心　永平國小停車場工區地下廢棄物如期完成清運

中秋出遊何處去？　來桃園八德輕旅行享受豐富自然景觀

桃園「脫單助攻隊」再出動　仁海宮聯誼8對成功配對

2024桃園地景藝術節「全台最大紅龜粿粄模」　發想人是文青副市長

20年中秋愛心不間斷　台灣創價學會送暖「新北仁愛之家」

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

奧運金牌林郁婷挑戰投手丘開球　選1號球衣：紀念歷史性的一刻

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

大雨狂炸！馬路大淹水　台中車站「變水上樂園」

歐陽妮妮「結婚才3個月」宣布懷孕了　PO大肚照：天使寶寶非你莫屬！

周子瑜自曝曾喝燒酒「喝到斷片」XD　浪漫告白「男朋友」被金在中大讚！

中秋月圓人團圓　 全興資源再生舉辦異國烤肉一解移工思鄉情懷

中秋假期堅守崗位護交安　里港警分局長慰問員警辛勞

亞洲首演在台南　台南藝術節搶看小甜甜布蘭妮的人生故事

農產飄香下營文化節　南消二大隊推廣住警器重要性

屏東台電長青感恩音樂傳遞愛　81位爺奶同慶中秋

說到做到！展現魄力和決心　永平國小停車場工區地下廢棄物如期完成清運

中秋出遊何處去？　來桃園八德輕旅行享受豐富自然景觀

桃園「脫單助攻隊」再出動　仁海宮聯誼8對成功配對

2024桃園地景藝術節「全台最大紅龜粿粄模」　發想人是文青副市長

20年中秋愛心不間斷　台灣創價學會送暖「新北仁愛之家」

陸男駕橡皮艇衝林口　沈伯洋籲配置熱顯像：要嚴正以對

烤肉必備美生菜「每斤飆150元」　專家：清洗乾淨再食用

烏克蘭軍情局長：北韓向俄羅斯「提供大量軍援」是最大威脅

中秋月圓人團圓　 全興資源再生舉辦異國烤肉一解移工思鄉情懷

王淨自拍照放超大「26歲真實膚況現形」　網：全台灣只有妳敢玩！

《玫瑰瞳鈴眼》反派男星演電影！　「刻意留白髮」4個月甩肉6kg

轉彎沒看到大象！泰71歲老翁騎摩托車上山　下秒被踩死

台積電2奈米明年量產　強大生態系是狠甩三星英特爾關鍵

2萬人日月潭泳渡！男女冠軍出爐　她中途上浮排吃東西仍拿第一

小鬼過世4年了…歐漢聲PO他生前1照片！對話惹鼻酸　Junior也到了

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

地方熱門新聞

台中太平排水孔倒灌淹入　住戶崩潰求

街頭球棒隊討債2車追逐撞　路人腳斷

金門中秋博餅雨中決賽　狀元王獲入窖酒

台南東門巴克禮秋節烤肉大團圓與青年同樂

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

全台最大紅龜粿粄模　發想人是文青副市長

脫單助攻隊再出動　仁海宮聯誼8對成功配對

逾9成店家創業1年就倒閉　教育學苑首創教練陪跑制

20年中秋愛心不間斷　台灣創價學會送暖「新北仁愛之家」

夏夜相會《逸心為戲》　新北紀錄片獎星空放映前進桃園

永平國小停車場地下廢棄物清運

新北電動車產業夢工場　侯友宜：打造淨零碳排城市

下營文化節南消二大隊推廣住警器重要性

台南藝術節搶看小甜甜布蘭妮的人生故事

更多熱門

相關新聞

台南東門巴克禮秋節烤肉大團圓與青年同樂

台南東門巴克禮秋節烤肉大團圓與青年同樂

民主進步黨台南市黨部與東門里、東門巴克禮紀念教會青年牧區，於14日晚間共同舉辦「點燃青春之火 中秋烤肉夜」，地點選在東門巴克禮教會，除了教會青年熱情參與外，市黨部也在臉書與脆（threads）上號召台南市民鄉親一同參與。

監視器直播軍人妻約砲！公公當場捉姦氣到過世

監視器直播軍人妻約砲！公公當場捉姦氣到過世

國旅太慘！各縣市「負評排名」出爐　墾丁、高雄、台南墊底

國旅太慘！各縣市「負評排名」出爐　墾丁、高雄、台南墊底

台南做工行善團中秋佳節前趕工修繕

台南做工行善團中秋佳節前趕工修繕

快訊／雨彈炸裂！　台南市4區列一級淹水警戒

快訊／雨彈炸裂！　台南市4區列一級淹水警戒

關鍵字：

亞洲首演台南台南藝術節小甜甜布蘭妮人生故事

讀者迴響

熱門新聞

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

中秋沒連假怎安排　答案一面倒

獨家／演唱會才剛結束　五月天怪獸父親驚傳過世！

你同時看到幾張臉？測試隱藏天賦

黃暐傑被海盜釋出　開刀返台復健

股息領破106萬！「他曝00929驚人本金」

台灣超商目睹「阿北1搭配」　瞬間嚇壞！日籍作家：在日本是搶匪

買紅茶會選哪家？他推「這2間」

更多

最夯影音

更多

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面