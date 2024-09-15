亞洲首演在台南　台南藝術節搶看小甜甜布蘭妮的人生故事

▲2024台南藝術節以「夢向明日的港口」為主題，系列節目將於10月26日登場，民眾搶看小甜甜布蘭妮的人生故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南藝術節以「夢向明日的港口」為主題，系列節目將於10月26日登場，套票優惠現正熱賣中；這屆特別呼應台南400「世界交陪」主軸，規劃多元國際展演節目，透過青年成長、信仰認同、族群遷徙等議題探尋城市未來發展方向。

國際演出節目包括德國柏林劇團《我就是小甜甜布蘭妮，不然呢?》由「100位最重要的年輕東德人」導演莉娜•布萊許執導，知名女演員辛娜•馬頓斯主演，帶觀眾深入探索流行音樂的真實與真誠。劇中將布蘭妮的人生故事變成一面鏡子，反映出年輕女性在社會中的處境。本劇受到德國《時代》雜誌、紐約時報等媒體的好評，在德國連演兩年多場場完售，觀眾無不目不轉睛。

法國小宛然劇團《奧德賽》，以跨文化偶戲的獨特方式，演繹希臘神話經典。由法國藝術家班任旅精心打造，融合台灣傳統布袋戲的精湛技藝，加上水晶風琴的獨特音色，帶觀眾踏上跨越東西方的奇幻冒險。不僅受邀於法國各大戲劇節演出，更曾在台北龍山寺前演出，創下首位外國藝術家向台灣神明獻藝的紀錄，此次演出於台南延平祠、歸仁仁壽宮、鹽水武廟，期待與台南廟宇文化激盪出璀璨火花。

台灣與德國藝術家聯手打造聚合舞Polymer DMT《我的名字，Kim》，以舞蹈帶領觀眾穿越時空，探索一個跨越三代的動人移民故事。改編自暢銷半自傳小說，由作者親自參演，呈現融合舞蹈、文學和影像的視覺盛宴。透過舞者們的肢體語言，感受橫跨亞洲、美洲和歐洲的情感之旅，探索歷史如何影響了一整代人。

德國KMZ集體創作體《咖啡加糖?》透過投影、偶戲與現場音樂創造出視覺強大的演出能量，從一杯咖啡出發，帶領觀眾探索薩爾瓦多的殖民歷史，宛如台灣的米糖相爭一樣激烈，不僅榮獲2021年弗里茨沃特曼獎(Fritz-Wortelmann-Preis)、 2022 年阿爾高獎(Aargauer Förderpreis)的青少年形體劇場最佳新秀獎，更能讓觀眾重新審視全球化下的不公平現象。

2024台南藝術節不僅展現台南的文化底蘊，更帶領古都航向世界舞台，讓我們一起從在地出發，與世界相遇!台南藝術節於OPENTIX售票系統（https://reurl.cc/oyRQA3）熱烈販售中，更推出包含套票75折及青年席位（文化幣）專屬優惠5折等多種購票優惠。更多詳細資訊，可參考活動官網（網址：https://tnaf.tainan.gov.tw/）。