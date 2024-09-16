買1萬5烤肉食材！厚臉皮舅舅沒付錢「1家4口狂吃」　還嫌肉太油

▲原PO跟表哥合資1.5萬元買烤肉食材。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

每年到了中秋佳節，家家戶戶都會聚在一起烤肉、賞月，享受團圓時光，有網友透露，今年與表哥兩家人一起烤肉過中秋，花了1萬5千元購買食材，有牛肉、豬肉，還有海鮮等等，沒想到當天兩位舅舅不請自來，還叫妻小一起來吃，狂拿肉類跟海鮮，幾乎把一半的食材都吃光，讓原PO超傻眼。

有網友在「匿名公社」發文，與表哥出資1萬5千元購買牛肉、豬肉、海鮮等食材，要外婆家烤肉團圓，原本只計劃與表哥家人和外婆享用，剩餘的食材兩家人平分帶走。到了當天，沒被邀請的舅舅們突然出現，很自然地吃起食物，也沒主動說要負擔費用，但考慮到對方是長輩，原PO和表哥並沒有多說什麼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，舅舅不僅不幫忙烤肉，還嫌棄他們買的牛肉油花太多不好吃、泰國蝦不新鮮，「表哥就回不然你買啊！他就沒說話了」。另一名舅舅則是一直叫兩個已成年的兒子拿食物上樓吃，拿了4、5次，而且每次都是拿高單價的肉和海鮮。

後來原PO跟表哥兩家人都吃飽了，原PO打算先去買飲料，回來再把剩下一半的食材收一收，怎料回到家後，所有的肉和海鮮都已經被舅舅們烤完，只剩下蔬菜，「問都沒問，叫他兒子跟老婆下來全部拿上樓吃」，甚至把要價1400元的月餅禮盒拿走，「那些月餅我們小孩都還沒吃到」。

貼文一出，網友建議他下次別去外婆家烤肉，「別去外婆家烤，去你家或表哥家烤」、「以後帶外婆去外面吃就好」、「去表哥家才烤肉，陪伴外婆就買外婆愛吃的回去就好了」、「可以直接説，前提你要有勇氣去面對長輩靠腰」、「以後你們也可以找舅舅ㄧ起分攤食材錢，講清楚就好了。如果他不要，你們也可以自己帶外婆去外面餐廳吃啊」。