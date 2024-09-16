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烤肉食材10年漲4成！環團示警「氣候通膨」　2050年物價飆2.28倍

▲綠色和平舉行記者會示警，氣候通膨已威脅民眾荷包、影響生活。（圖／記者楊惠琪攝）

▲綠色和平舉行記者會示警，因極端氣候導致的「氣候通膨」衝擊民眾荷包。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

明天是中秋節，民眾採買烤肉食材對漲價很有感，綠色和平今指出，高溫和強降雨導致產地產量銳減，帶動各種農漁畜產食材價格上揚，因極端氣候導致的「氣候通膨」讓民眾荷包緊縮，10年來中秋應景食材如玉米、甜椒、鴨蛋等漲幅達4成，推估2050年光是一份肉蛋吐司可能就要價250元，呼籲政府氣候變遷對策委員會儘速將「氣候通膨」問題納入議程。

綠色和平與大享食育協會今舉行「月來月貴—氣候通膨中秋記者會」，立委林月琴、黃建賓、林沛祥等人出席。綠色和平氣候能源專案主任方君維指出，因高溫、強降雨衝擊農漁畜產，進而造成物價上漲的「氣候通膨」已讓民眾荷包緊縮，未來每一年都是最貴中秋節。

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根據綠色和平調查，從2014至2023年間，中秋烤肉常見食材包括青蔥、茭白筍、玉米、甜椒、文蛤、豬肉等持續受乾旱、強降雨等氣候事件影響，平均價格10年成長近4成，其中以玉米、青蔥、甜椒最為嚴重，玉米漲幅4成、青蔥漲幅5成，而甜椒最高漲幅更是達近9成；而受到飼料價格上漲與高溫影響，蛋黃酥原料鴨蛋近10年漲幅超過4成，豬肉價格也漲了近3成。

方君維表示，今年凱米颱風襲台重創農業，原本預估1至2周物價回穩，但直到現在物價仍在高檔，若政府和企業持續消極減碳，將使極端氣候事件愈加頻繁，氣候通膨的影響也逐年擴大，像是鴨蛋價格10年內從每公斤71元上漲到104元，直接影響蛋黃酥的成本，今年甚至傳出1顆蛋黃酥最高賣到170元。

方君維指出，根據德國波茨坦氣候影響研究所發布的氣候通膨影響研究，氣候通膨每年影響物價上漲3.23%，預估2050年的物價可能是目前的2.28倍，今年花了2000多元採買的烤肉食材，到了2050年可能飆漲到5800元，肉蛋吐司一份可能要價250元。

▲綠色和平舉行記者會示警，氣候通膨已威脅民眾荷包、影響生活。（圖／記者楊惠琪攝）

▲綠色和平指肉蛋吐司在2050年的「未來價格」一份恐要價250元。（圖／記者楊惠琪攝）

大享食育協會秘書長黃嘉琳也說，極端氣候加劇影響產地收穫和品質不穩定，導致學校營養午餐費用增加，不只台灣，包括日韓學校也都面臨學校午餐食材成本飆高的挑戰，如日本今夏的「令和米荒」事件，以及韓國因大白菜減產恐慌引發的「Kimchi通膨」預測，台灣應借鏡日韓的例子，盡快對氣候所導致的食物短缺和價格昂貴等問題提出對策。

綠色和平呼籲，由總統賴清德成立的氣候變遷對策委員會，應將氣候通膨列為下次會議的首要議程，相關部會應研擬短中長期策略，短期內由環境部及農業部共同建立「氣候通膨補償金」，彌補氣候變遷對民眾造成的經濟損失，尤其是氣候弱勢族群如年長者、兒童、中低收入戶等；中長期策略應由經濟部與財政部主導，提出「淨零投資法案」為民眾或企業建置再生能源設備挹注資金，透過擴大民眾與企業參與能源轉型。

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