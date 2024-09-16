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買萬元烤肉食材！婆婆喊「長嫂如母」要她付　公公回2句網讚有讀書

▲▼中秋節,烤肉,燒烤,炭烤,攤販,食安。（圖／記者李毓康攝）

▲很多家庭都會在中秋節烤肉。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我好想大笑，可是我不敢！」一名女網友發文表示，之前她按照婆婆、小叔、小姑的要求，買了烤肉要的東西，然而當她要其他人一起平分這近萬元的費用時，婆婆卻說「長嫂如母」，為何要這麼小氣？聞言，她本要回話，結果公公卻搶先吐婆婆，讓她內心暗爽。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，「婆婆叫我買烤（肉）的東西，說我小叔和小姑全家人都要回來烤肉，還指定要買東西」。不過，因為這些東西要花將近1萬元，所以她便告訴婆婆，之後費用要大家一起平分。

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只是婆婆聽到後，卻反問「為什麼要平分？你當大嫂的怎麼那麼小氣？你沒聽過長嫂如母嗎？」原PO聽到後，本想頂嘴，想不到公公卻比她更早開口，吐婆婆「長嫂如母是要等你死了，她才是長嫂如母。」而公公的這席話，就讓原PO內心暗爽，「我好想大笑，可是我不敢！」

貼文曝光後，吸引超過1.3萬人按讚，底下網友紛紛回應，「公公真是神隊友」、「還好公公明理」、「公公有讀書」、「公公射的一手好箭」、「通常這種婆婆應該拿錢出來」、「這個公公有讀書，果然是老一輩人，現在很少人知道這個了」。還有網友表示，「重點是到底有沒有付錢？他們那些伸手牌」、「所以後來到底有沒有平分啊」。

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