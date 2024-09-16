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14號颱「葡萄桑」生成是馬來西亞取名！真實樣貌曝　果肉甜又多汁

▲▼ 。（圖／翻攝自維基百科／Tu7uh ／CC BY-SA 3.0）

▲未成熟的葡萄桑果實。（圖／翻攝自維基百科／Tu7uh ／CC BY-SA 3.0）

記者施怡妏／綜合報導

在15日晚上增強，發展為今年第14號颱風的「葡萄桑（Pulasan，馬來西亞提供，水果名）」，是個小而美、有速度又有方向的9月颱，有趣的是，颱風的名字是馬來西亞取的，究竟「葡萄桑」是什麼？根據「農業知識入口網」指出，葡萄桑是一種熱帶果樹，也被稱為山荔枝或黑毛丹。

根據「農業知識入口網」資料指出，「葡萄桑」也被稱為山荔枝或黑毛丹，學名為Nephelium mutabile Blume，是一種無患子科的熱帶果樹，與紅毛丹屬於同一科，但與紅毛丹不同的是，葡萄桑的果棘較短、較平，與荔枝和龍眼是同科的水果。

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「葡萄桑」原產於馬來西亞，野生種植在霹靂州（Perak）和馬來亞（Malaya）附近的平地森林中，在菲律賓的呂宋島到民答那峨島的低海拔地區，也有大量的分布。「葡萄桑」主要的種植地在馬來西亞和泰國，印尼的爪哇島也有大量的種植。至於在美洲國家如波多黎各、宏都拉斯和哥斯大黎加等地，僅有零星種植。

根據「維基百科」資料指出，「葡萄桑」雖然很像紅毛丹，但沒有毛茸茸的刺，果肉非常甜多汁，很容易從果核分離；此外，與紅毛丹的種子不同，葡萄桑的種子可生吃，味道有點像杏仁。

中央氣象署表示，「葡萄桑」今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方2650公里的海面上，路徑大致向西北方向往琉球群島前進，未來其位置及動向仍有較大的不確定性，將持續觀察。

▼葡萄桑颱風路徑預估 。（圖／氣象署提供）

▲▼葡萄桑颱風路徑預估 。（圖／氣象署提供）

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