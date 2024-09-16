今晚變天「雨炸北東」下到中秋節　大台北、桃園賞月碰運氣

▲今晚起至明日中秋節水氣增多，東半部、大台北東側降雨明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，葡萄桑颱風距離台灣很遠，中秋節不會受到影響，但今（16日）晚起至明日中秋節水氣增多，東半部、大台北東側降雨轉趨明顯，西半部在明日有局部午後對流雷雨，東半部看到月亮機會偏低，大台北到桃園可能要碰運氣，新竹以南地區賞月機會很大。

吳聖宇今在其臉書「天氣職人-吳聖宇」發文表示，貝碧佳颱風在今天即將在上海一帶登陸長江口，雖然範圍不大，預估仍將為長江口以及江蘇南部帶來較明顯的風雨，並持續影響到明天，今、明天前往上海附近地區的朋友特別注意。

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昨晚生成的葡萄桑颱風，吳聖宇指出，目前它的結構還很鬆散，觀測及預報資料也顯示發展條件並不太理想，因此強度增強的幅度較為有限，大致只會維持輕度颱風的等級，甚至後續經過琉球群島往東海移動的過程中還可能會有逐漸減弱的趨勢。

▲葡萄桑颱風路徑預測。（圖／氣象署）

他說，葡萄桑路徑預報跟貝碧佳颱風相當類似，也是朝向琉球、東海、浙江沿岸一帶移動，而且速度應該會相當快，目前還在關島附近海域，預期周三就會逼近並且掃過琉球群島，周四迅速接近浙江沿岸，周五清晨就會在浙江沿岸登陸，登陸後將會很快的減弱消散。

吳聖宇表示，由於葡萄桑颱風離台灣還很遠，因此今、明天的中秋假期並不會受影響，影響台灣天氣的將是整個大低壓帶外圍所帶來的偏東到東北風。今天白天期間迎風面的東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後也會有局部熱對流發展帶來短暫雷雨，降雨量預估都不大。

不過吳聖宇說，今晚起一直到明天中秋節隨著偏東到東北風帶來的水氣增多，東半部還有大台北東側一帶的降雨將會轉趨明顯，甚至在花東有局部較大雨勢發生機會，西半部在明天中秋節仍是山區有局部午後熱對流雷雨的天氣型態。

今晚及明晚要賞月機率，吳聖宇表示，東半部地區看到月亮的機會偏低，大台北到桃園一帶可能要碰點運氣，雲層間還是有機會看到月亮，新竹以南地區看到月亮的機會就很大了，熱對流消散後應該都是可以賞月的。