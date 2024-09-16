葡萄桑颱風「周四最靠近台灣」　專家曝1狀況發布海警

▲葡萄桑颱風路徑預估 。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

葡萄桑颱風於昨晚生成，氣象專家林得恩今（16日）指出，葡萄桑預估周四距離台灣最近，是個小而美、有速度又有方向的9月颱，若颱風路徑再南偏200至300公里，或暴風圈半徑擴大，可能接觸到北部外海，發布海上颱風警報，仍須持續追蹤關注。

中央氣象署表示，「葡萄桑」今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方2650公里的海面上，路徑大致向西北方向往琉球群島前進，未來其位置及動向仍有較大的不確定性，將持續觀察。

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台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，位於關島附近海面，昨下午才生成的熱帶性低氣壓TD16，彷彿吃到大補丸一般，昨晚就增強為今年第14號颱風葡萄桑。

他指出，預估葡萄桑未來的路徑，各國官方預報幾乎一致，受循環境駛流場的導引，往西北轉西北西方向行進，周三晚間通過沖繩那霸後，於周五登陸大陸華中一帶，路徑幾乎緊隨之前貝碧佳颱風的腳步，是貝碧佳的跟屁蟲。

林得恩說，由於導引的環境駛流場相當明確，葡萄桑的速度維持在每小時17轉41公里之間，預估周四距離台灣最近，強度維持在輕度颱風，增強為中颱的可能性小，預估周五再降為熱帶性低氣壓，最大7級暴風圈半徑約100公里或以下，是個小而美、有速度、又有方向的9月颱。

他表示，目前評估葡萄桑對台灣並無直接影響，但若路徑再往南偏200至300公里或暴風圈半徑再擴大至150公里以上，就可能會接觸到北部外海，達到發布海上颱風警報的警戒紅線，仍需持續追蹤關注。

林得恩提到，位於菲律賓東方外海的熱帶擾動，最快今天增強為熱帶性低氣壓TD17，未來發展成今年第15號颱風蘇力。這陣子西北太平洋及南海海域相當熱鬧，颱風一個接著一個冒出來，也要留意颱風與颱風之間，藤原效應可能在其間所扮演的角色。