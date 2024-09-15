菲船滯留5個月駛離仙賓礁　陸海警局：停止炒作冒險！

▲馬格巴努亞號（左）與大陸船隻發生撞擊。（圖／翻攝中國海警局）



記者蔡紹堅／綜合報導

菲律賓9701海警船「馬格巴努亞號」滯留仙賓礁潟湖近5個月，終於在9月14日駛離。對此，中國大陸海警局15日表示，菲方應停止煽宣炒作、冒險侵權，與中方相向而行，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性和有效性。

菲律賓今年4月發現仙賓礁一帶出現大量碎珊瑚，懷疑大陸打算填海建造人工島，因此派出馬格巴努亞號長駐，監看中方動向。陸方為此多次抗議，要求菲律賓船隻撤離，並在近幾個月開始透過撞船等多種方式阻攔馬格巴努亞號的運補。

馬格巴努亞號滯留近5個月後，在9月14日終於駛離仙賓礁，菲律賓國家海事委員會（NMC）主席貝沙明（Lucas Bersamin）表示，馬格巴努亞號完成了艱難的任務，將返回巴拉望的公主港維修，船員們也將接受醫療照顧。

大陸海警局新聞發言人劉德軍則說，馬格巴努亞號非法滯留仙賓礁近5個月，菲方行徑嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞地區和平穩定，「其間，中方依法對9701號船採取管控措施，菲方多次企圖組織強行運補均遭失敗。」

劉德軍強調，菲方應停止煽宣炒作、冒險侵權，與中方相向而行，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性和有效性，「中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。」