助理買15盒「小楊哥月餅」　老闆哭訴：沒臉送人！

▲小楊哥直播販售的「香港美誠月餅」，被踢爆根本不是香港貨。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸帶貨網紅「瘋狂小楊哥」販售的一款「香港高端月餅」被抓包根本沒在香港販售，生產地還是位於廣東，令大批消費者感到受騙。大陸一名科技博主14日在網路上抱怨，他的助理買了15盒小楊哥介紹的「假香港月餅」，現在退也退不了貨，送也沒臉送人，非常無奈。

小楊哥及他旗下的各大主播先前在直播間販賣一款名為「香港美誠」品牌的月餅，不斷強調該款月餅是來自香港的高端品牌，裡面有黑松露，還是米其林大師調製的。

▼有消費者買了大量美誠月餅要送人，但最後「沒臉送」。（圖／翻攝微博）



不過，有消費者購買之後發現，所謂的「香港月餅」，實際產地是在廣東的廣州以及佛山；同時，也有許多香港網友表示，在香港幾十年來，根本沒有聽過所謂的「香港美誠」品牌。

實際在香港的網購平台上搜尋，也找不到「香港美誠」販售的任何產品。

同樣販售「香港美誠」月餅的帶貨網紅很多都已經開放消費者退貨，其中，羅永浩甚至還開放消費者「退一賠三」，相較之下，小楊哥不僅至今沒有明確的回應，也不提供消費者退貨。

▼小楊哥在直播間強調美誠月餅來自香港。（圖／翻攝微博）



大陸科技博主「科技新一」14日氣得在網路上發文抱怨，稱自己的助理在小楊哥直播間買了15盒「香港美誠」月餅，現在發現這個月餅是假香港月餅，想找小楊哥退貨，結果被拒絕。

「科技新一」強調，自己未來再也不會在小楊哥的直播間買東西，「現在退也不給退，送人也沒臉送人，很無奈！」

月餅事件也引起大陸官媒《人民日報》關注，其14日發表的文章中就質疑，「對於一般消費者來說，他們一看到冠以『香港』二字，就滿懷期待，充滿購買意願。如果他們知道香港美誠月餅有其名而無其實，不僅在內地生產，而且專門瞄準內地不知情的消費者，還有購買熱情嗎？」

文章還提到，無論生產企業還是銷售者，打的是「馬虎眼」，玩的是「訊息差」，以此「蒙蔽」消費者，賺得盆滿缽溢，「主播帶貨時，一旦突破底線、挑戰法律，就難逃法律規束。」