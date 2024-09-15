台鐵董座「申請大功」公文曝　產工怒揭4過失：應記過

▲台鐵公司董事長杜微近期申請大功1支，產業工會不滿批公司化人力及待遇未解決，應記過。（圖／記者李姿慧攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵產業工會日前爆料，台鐵公司董事長杜微、總經理馮輝昇等高層上月加薪40%，產工再爆，杜微近期以「督導所屬辦理台鐵公司化轉型改革業務」名義申請大功1支，但台鐵公司化後的維修預算、人力問題及員工待遇都未解決，應該記過。對此台鐵公司表示，不回應。

產工昨公布杜微申請大功的公文，表示杜微上月為加薪40%後，近期更向交通部邀功，以「督導所屬辦理台鐵公司化轉型改革業務」名義申請大功1支，面子、裡子全部都要，反觀在第一線辛苦輪班、搶修工作的員工依然低薪，批評董事長及相關高層根本不該記功，更該記過。

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▲台鐵公司董事長杜微以「督導所屬辦理台鐵公司化轉型改革業務」名義，申請大功一支。（圖／台鐵產業工會提供）

產工直指台鐵公司化轉型過程有4項缺失，第一、維修預算僅有部分補助，行車安全受預算影響；第二、未通盤檢討整體津貼薪資低落問題，導致原任人員離退高達1千多人，服務品質與運輸安全受影響。

第三、新進人員招募進度嚴重落後；第四、新進人員待遇法制化政策錯誤、進度嚴重落後，且起薪待遇低導致招募不順，新進人員離退率高。

▲台鐵公司董事長杜微以「督導所屬辦理台鐵公司化轉型改革業務」名義，申請大功一支。（圖／台鐵產業工會提供）

產工表示，4項過失僅是列出部分攸關行車安全、安全人力的項目，是台鐵高層「督導不周」的冰山一角，但每一項都與旅客安全息息相關，董事長究竟有何顏面認為可以記大功？

產工提到，今年6月21日大清水溪橋土石流列車出軌事故，杜微開記者會宣布自請處分，並連帶處分所有相關人員，如今卻偷為自己申請大功，讓自己功過相抵毫無汙點，卻對員工低薪、人才流失、人力招募等交通運輸營運困境毫無辦法。

▲台鐵公司董事長杜微以「督導所屬辦理台鐵公司化轉型改革業務」名義，申請大功一支。（圖／台鐵產業工會提供）

產工認為，真正應該獲得嘉獎與待遇改善的，是在長期面對低薪輪班、人力缺乏困境下仍能堅持在第一線的全體員工，台鐵經營不是火車會動就好，不該逃避員工待遇問題所引發的安全問題。