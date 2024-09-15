台鐵「總統花車」首亮相　2天1夜最低3990元起9／18開賣

▲曾載送前總統李登輝環島鐵路視察的「總統花車」將首度開放，9月18日上午10時開賣 。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵「總統花車」曾載送前總統李登輝進行環島鐵路視察，開創國家元首搭乘鐵路的全新里程碑，從未對國人開放展示過，台鐵公司今（15日）揭開其神秘面紗，並宣布推出2大花東鐵道旅遊專案，兩天一夜每人3990元起，9月18日上午10時限量開賣。

台鐵公司指出，總統花車(35SA32820車廂)是台灣最珍貴的鐵道文化資產，於1967年打造完成後，1991年南迴鐵路竣工才執行首次任務，載送李登輝總統進行環島鐵路視察，開創國家元首搭乘鐵路的全新里程碑。

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▲台鐵「總統花車」車廂配置客廳車。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，今年針對這輛國寶級總統花車維護保養，並決定揭開其神秘面紗，於花東地區推出鐵道旅遊專案，另復刻李前總統當時乘坐的專列編組，以2輛R嚕柴電機車頭牽引電源車、3輛莒光號車廂、總統花車及客廳車，讓搭乘者有最貼切的感受體驗。

「跟著總統去花東！」鐵道旅遊專案有5大亮點，包含專屬領隊、專業文史解說、只送不賣的名片式車票及票卡、特製車銘板、及50年代古早味「火車大菜」鐵路便當，造訪這難得一見的火車「移動博物館」。

▲台鐵「總統花車」車廂配置客廳車。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司指出，總統花車採「郵輪式列車」方式開行，10月份開行花蓮=富里區間，11月份為台東=瑞穗區間，並推出多項套裝行程，包含親民版「光華假期」及頂規版「元首假期」。

台鐵公司表示，品嘗推薦美食、參觀總統花車、入住六星級飯店總統套房等，高貴不貴，2天1夜每人3990元起，限量席次將於9月18日上午10時正式開賣，詳細遊程及售價請參考協力廠商易遊網公告。

▲ 台鐵「總統花車」車廂內部配置曝光。（圖／台鐵公司提供）

此外，台鐵公司表示，將攜手觀光署，在列車停靠站點安排在地小農市集、音樂團體表演、原民舞蹈迎賓等活動，讓旅客深度探索花東之美，同時親身體驗豐富的鄉土民情。