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2024金門中秋博狀元餅雨中決賽　年度狀元王獨得20公升入窖酒

▲▼金門中秋博狀元餅系列活動「博餅總決賽」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門中秋博狀元餅系列活動「博餅總決賽」。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門中秋博狀元餅系列活動「博餅總決賽」，9月14日晚上於浯江書院熱鬧開博，由洪金占勇奪狀元王寶座，獲副縣長李文良頒贈金門酒廠編號888的20公升罈裝酒及參與光華酒窖入窖儀式，並可於10月13日赴陸參加「2024(第20屆)海峽兩岸中秋博餅狀元王中王大賽」，再次拼博兩岸狀元王。

▲▼金門中秋博狀元餅系列活動「博餅總決賽」。（圖／記者林名揚翻攝）

「2024金門中秋博狀元餅」自8月1日展開迄今，透過「五鄉鎮博餅賽、機場迎賓博餅體驗、總兵署博餅體驗、古裝Cosplay攝影大賽、跑動金門博餅市集、2024月老之約-關聖帝君博餅挑戰賽」等系列活動，以及經由觀光旅遊相關公協會、民間業者共同努力之下，讓中秋博狀元餅活動成為行銷金門旅遊的最佳亮點。

▲▼金門中秋博狀元餅系列活動「博餅總決賽」。（圖／記者林名揚翻攝）

此次由縣府恢復古制所舉辦的總決賽，在宣旨人員宣讀博狀元決賽旨後熱鬧登場。由各鄉鎮賽所產生之桌狀元與各系列活動脫穎而出的狀元，取得總決賽參賽資格計538位參加鄉試，並於鄉試中每桌取2位參加會試，會試再取10位參加殿試，經過一個多小時激戰，由家住烈嶼鄉的洪金占拿下年度狀元王，將與陳沛涵、許宸漢、謝舒宇、楊天諒等另外前4名博餅高手，於10月13日至廈門參加「2024(第20屆)海峽兩岸中秋博餅狀元王中王大賽」，代表金門角逐海峽兩岸狀元王。

▲▼金門中秋博狀元餅系列活動「博餅總決賽」。（圖／記者林名揚翻攝）

觀光處許績鑫處長表示，縣長陳福海已責成各單位做好整備以強化量能迎接陸客到來，也持續為兩岸的和諧共榮做出努力。「海峽兩岸中秋博餅狀元王中王大賽」，這中斷多年的兩岸博餅賽，在縣府及金門縣觀光協會多次赴陸協調下，今年重現兩岸共博榮景；縣府此次攜手廈門帶領本縣民眾參與這閩南地區一年一度的民間盛事，除促進兩岸文化觀光融合的具體實踐，也期待為兩岸關係迎來春暖花開。

▲▼金門中秋博狀元餅系列活動「博餅總決賽」。（圖／記者林名揚翻攝）

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