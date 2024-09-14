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鶴茶樓高雄4間店「同時歇業」！總部找到加盟主了：最快2周復業

▲▼鶴茶樓喝到蟑螂。（圖／ETtoday新聞雲）

▲上個月手搖飲店「鶴茶樓」才被網友爆料飲品內咬到「爆漿蟑螂」，業者急發聲明道歉。（圖／ETtoday新聞雲）

記者彭懷玉／台北報導

知名手搖飲「鶴茶樓」位於高雄的4家分店，昨被發現突改為「永久歇業」，引來網友關注。對此，總部表示，這4家分店都源自同一位加盟主，對方指稱因需系統更新、店內裝潢，大約需停業3至4周，最快2周後就能復業，且消費者預購的聯名商品都會正常出貨。

▲「高雄點 Kaohsiungtien」昨（13日）凌晨突發出鶴茶樓高雄4家分店的截圖，Google上均顯示「永久歇業」。（圖／翻攝自高雄點 Kaohsiungtien臉書）

▲「高雄點 Kaohsiungtien」昨（13日）凌晨突發出鶴茶樓高雄4家分店的截圖，Google上均顯示「永久歇業」。（圖／翻攝自高雄點 Kaohsiungtien臉書

「高雄點 Kaohsiungtien」昨（13日）深夜突發出鶴茶樓高雄4家分店的截圖，Google上均顯示「永久歇業」，讓粉專驚呼「鶴茶樓怎麼了，一次4間改成永久歇業？」引來網友熱烈討論。

網友表示，「就是老闆不知道怎麼了，然後廠商把店裡的設備都搬走」、「自強店不是才剛開一陣子而已」、「還有仁武仁雄店招牌掛好幾年死不開店的，處於還沒開店就歇業的狀態」、「漢神自強開業時間沒有很久欸」、「生意蠻好的啊？」、「我的….生命泉源…不要關啊」、」「十全店還預購一堆伊藤潤二的東西還沒拿耶」。

對此，總部回應，已聯繫上加盟主，對方稱因店內裝潢和設備更新，大約需停業3至4周，最快可以在2周內復業，不過目前僅以傳訊告知。

總部說明，高雄4間店生意是「全台高標中的高標」，可說是前5名的優質店家，且跟客人互動良好，請大家再給加盟主一點時間和空間。

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