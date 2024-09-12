▲十盛新品華麗登場！限定乳牛杯、1公升十勝鮮乳等你帶回家。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

人氣手搖品牌「十盛」正式宣告，店內全面使用日本北海道十勝四葉牛乳，9月還推出2款新品，還有超多豪禮要送給大家，包括整筆訂單享9折、免費新品招待、品牌小牛印花紙膠帶等等，最大獎是1公升十勝鮮乳，奶茶控可要把握機會！

▲▼「十盛」全面使用日本北海道十勝四葉牛乳，9月推出2款新品，有超多豪禮要送給大家。（圖／記者姜國輝攝，下同）

2款新品分別為厚乳奶茶「馥鐵觀音」和輕乳奶茶「夏沁冬露」。「馥鐵觀音」經發酵後的金萱烏龍遇上雲南普洱，一入口沉穩香氣撲鼻而來，帶有焙火後的甘潤口感，喉韻更帶有普洱獨特的回甘餘香，而「夏沁冬露」是無咖啡因奶茶，鮮採冬瓜與特選黑糖，以古法灶煮蜜煉，完整封存冬瓜經典香氣，搭上濃郁的北海道十勝四葉牛乳，勾勒出溫潤不甜膩的順口滋味。

▲2款新品分別為厚乳奶茶「馥鐵觀音」和輕乳奶茶「夏沁冬露」，同步推出超萌的乳牛限定杯。

記者上街實測民眾對於十盛新品的喜愛度，一名試喝「夏沁冬露」的民眾表示，「冬瓜味濃郁、不會過甜，冬瓜與奶的比例恰到好處，而且使用日本北海道十勝四葉鮮乳後，味道更加香濃」，另一名試喝「馥鐵觀音」的民眾則表示，「鐵觀音的味道明顯，沒有茶葉的苦味，與牛奶混合得宜，四葉鮮乳喝起來口感清爽，不會有奶臭味，還蠻喜歡的」。

▲試喝「夏沁冬露」的民眾表示，「冬瓜味濃郁、不會過甜，冬瓜與奶的比例恰到好處」。

▲試喝「馥鐵觀音」的民眾表示，「鐵觀音沒有茶葉的苦味，四葉鮮乳喝起來口感清爽，不會有奶臭味」。



歡慶新品上市，同步推出超萌的乳牛限定杯，門市限定再加碼，9/11～9/18購買任兩杯大杯新品，免費送「冬焙蕎麥」一杯，另外，只要在門市消費滿百元，就可參加貪喝扭蛋機活動，期間限定的扭蛋活動中獎率100%，有多項豪禮等你來拿，趕快來十盛品嚐新品，把多項豪禮抱回家。

▼9/11～9/18購買任兩杯大杯新品，免費送「冬焙蕎麥」一杯。

