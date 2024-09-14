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高雄鶴茶樓4分店突改「永久歇業」！釣出總部回應：未收到通知

▲▼鶴茶樓喝到蟑螂。（圖／ETtoday新聞雲）

▲上個月手搖飲店「鶴茶樓」才被網友爆料飲品內咬到「爆漿蟑螂」，業者急發聲明道歉。（圖／ETtoday新聞雲）

記者彭懷玉／台北報導

上個月手搖飲店「鶴茶樓」才被網友爆料飲品內咬到「爆漿蟑螂」，如今又有網友發現，「鶴茶樓」位於高雄的4家分店，營業時間突改為「永久歇業」。對此，總部表示未收到加盟主告知，目前還在了解情況中。

北市一名男子上月25日到手搖飲店「鶴茶樓」購買芝麻凍飲品，飲用後發現芝麻凍有脆脆的「爆漿口感」，打開才知道吃的竟是蟑螂，嚇得他上爆料公社二社爆料，對此，業者急發聲明道歉，該店也自行停業到8月30日，讓台北市衛生局派員稽查時撲了個空。

▲「高雄點 Kaohsiungtien」昨（13日）凌晨突發出鶴茶樓高雄4家分店的截圖，Google上均顯示「永久歇業」。（圖／翻攝自高雄點 Kaohsiungtien臉書）

▲「高雄點 Kaohsiungtien」昨（13日）凌晨突發出鶴茶樓高雄4家分店的截圖，Google上均顯示「永久歇業」。（圖／翻攝自高雄點 Kaohsiungtien臉書

原以為風波就此結束，不過，「高雄點 Kaohsiungtien」昨（13日）凌晨突發出鶴茶樓高雄4家分店的截圖，Google上均顯示「永久歇業」，讓粉專驚呼「鶴茶樓怎麼了，一次4間改成永久歇業？」對此，有網友私訊「鶴茶樓」總部，官方回應「由於這四間是加盟店，目前總部並沒有收到加盟主的告知，所以還在聯繫了解情況當中，有進一步消息會再公布的。謝謝您的關心。」

粉專也指出，「經調查跟這四間是同一個加盟主」，引來網友熱烈討論，「就是老闆不知道怎麼了，然後廠商把店裡的設備都搬走」、「自強店不是才剛開一陣子而已」、「還有仁武仁雄店招牌掛好幾年死不開店的，處於還沒開店就歇業的狀態」、「漢神自強開業時間沒有很久欸」、「生意蠻好的啊？」、「我的….生命泉源…不要關啊」、」「十全店還預購一堆伊藤潤二的東西還沒拿耶」。

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