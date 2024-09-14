介文汲稱AIT關切柯文哲案　涉外人士駁：中共御用名嘴當之無愧

▲北檢提訊柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉犯貪瀆等罪，遭台北地方法院裁定羈押禁見。國民黨籍前外交官介文汲稱美國在台協會（AIT）將出手干預、關切。對此，一位熟悉對外事務人士受訪時表示，從訊息鏈來看，大陸國台辦隨即在記者會聲援柯文哲，介文汲不愧是中共官媒、抖音常用的台灣名嘴排行榜冠軍。

介文汲在中天政論節目中指出，美國會希望賴清德總統「有所節制」，甚至直指AIT將出手干預本案。對此，行政院已經公開澄清，強調「沒有聽過這樣的訊息」；而一位涉外人士接受媒體訪問時表示，介文汲9日在政論節目為柯文哲開脫，更誣指AIT將干預我國司法，大陸國台辦11日也接連在例行記者會聲援柯文哲，雙方連動性強，已經不只一次被國內外智庫揭露。

該人士強調，「任何民主國家，美方不曾也不會過問其他民主國家的司法個案」。他也列出2023年，台灣資訊環境研究中心（IORG）發表報告，以影片數量及時長佔比排名，中國官媒抖音頻道最常引用的台灣政論節目名嘴前10名依序為：介文汲、賴岳謙、郭正亮、蔡正元、帥化民、謝寒冰、唐湘龍、趙少康、栗正傑、王鴻薇。

涉外人士表示，報告指出介文汲被分類在外交組，以外交背景批評美國國際事務及民主制度，因此對他指控AIT干預我國司法毫不意外。

事實上，早在2023年12月，「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）也曾發表研究報告，指出在YouTube平台上，有至少30個頻道組成的網絡推廣親華與反美立場的影片。報告指出，這些頻道的宣傳重點，包括在美國對中國實施制裁的情況下，中國為「贏得中美科技戰」所做的努力，致力傳播支持華為和反蘋果的內容。

涉外人士指出，就在近日，介文汲又在網路節目盛讚華為手機，批評蘋果手機沒有升級感，老邁、沒有創新，甚至質疑蘋果有部分手機在印度，會有良率的問題，吹捧華為手機三折技術，認為華為若沒被打壓，蘋果當不了老大，就頗符合ASPI報告分析的態樣。

涉外人士強調，目前全球所有外國政府，只有中國國台辦針對本案發表意見試圖染指我國司法，並沒有任何民主國家關切我國司法個案，針對指控AIT的又是中國愛用名嘴第一名，藉由過去擔任民主國家外交官的資歷，甘願配合北京當局做馬前卒，令人感到不齒。